Pogba imprenditore: l'ex Juventus entra nel mondo delle corse dei cammelli 

Il calcio rimane il suo mestiere principale. Dopo il lungo stop legato alla vicenda doping, Paul Pogba è tornato in campo con il Monaco, ma nel frattempo il centrocampista ex Juventus guarda anche al mondo degli investimenti.

Il calciatore francese ha infatti comunicato sui social il suo ingresso come socio e ambasciatore di Al-Haboob, squadra saudita di corse di cammelli, considerata il primo team professionistico di una disciplina molto seguita in Medio Oriente. L’ex bianconero punta a «dar vita al primo campionato internazionale di corse di cammelli a livello professionistico».

Pogba si è definito «estremamente entusiasta» della collaborazione con Al-Haboob e ha celebrato l’annuncio online scrivendo: «Nuovo capitolo, stessa energia. Sono orgoglioso di essere parte di un momento storico per lo sport, entrando nel team di corse di cammelli Al-Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!».