DAZN, la piattaforma di sport in streaming titolare dei diritti tv della Serie A fino al 2029, trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l’Italia, le fasi finali della Coppa Intercontinentale 2025. Il torneo – che vedrà protagonista il PSG, Campione d’Europa in carica – sarà trasmesso in co-esclusiva con FIFA+.
Nella seconda edizione della rinnovata Coppa Intercontinentale, il principale torneo annuale di calcio mondiale per club, i sei club campioni continentali del 2025 si sfidano in quattro fasi per aggiudicarsi il trofeo. Il torneo è iniziato con la FIFA African-Asian-Pacific Cup e si concluderà con la finale della Coppa Intercontinentale.
Tra l’inizio e la conclusione del torneo verranno assegnati anche due trofei aggiuntivi: il FIFA Derby of the Americas, disputato tra i Campioni di Concacaf e CONMEBOL, e la FIFA Challenger Cup, che vede sfidarsi le squadre vincitrici dei primi due titoli del torneo. Le sei squadre qualificate per questa edizione sono:
- Al Ahli (AFC)
- Auckland City FC (Oceania)
- Cruz Azul (Concacaf)
- CR Flamengo (CONMEBOL)
- Paris Saint-Germain (UEFA)
- Pyramids FC (CAF)
Dove vedere Coppa Intercontinentale 2025? Le sfide in programma
Gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta su DAZN tutte e tre le finali del torneo, con telecronaca in italiano, alle 18:00. Su DAZN saranno disponibili anche gli highlights di ogni partita. Di seguito, tutti gli appuntamenti:
- 10 dicembre con il commento di Edoardo Testoni. Il FIFA Derby of the Americas Americhe vede affrontarsi in una partita secca i campioni in carica della Concacaf (Cruz Azul) e della CONMEBOL (CR Flamengo). I vincitori di questa partita avanzeranno alla fase successiva, la FIFA Challenger Cup;
- 13 dicembre con il commento di Ricky Buscaglia. La FIFA Challenger Cup vedrà la squadra vincente del FIFA Derby of the Americas affrontare il Pyramids FC, campione della FIFA African-Asian-Pacific Cup;
- 17 dicembre con il commento di Dario Mastroianni e Dario Marcolin. La sfida per il massimo titolo annuale per club, la Coppa Intercontinentale, sarà una partita secca. A contendersi il trofeo saranno i vincitori della UEFA Champions League (Paris Saint-Germain) contro i vincitori della FIFA Challenger Cup.