DAZN, la piattaforma di sport in streaming titolare dei diritti tv della Serie A fino al 2029, trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l’Italia, le fasi finali della Coppa Intercontinentale 2025. Il torneo – che vedrà protagonista il PSG, Campione d’Europa in carica – sarà trasmesso in co-esclusiva con FIFA+.

Nella seconda edizione della rinnovata Coppa Intercontinentale, il principale torneo annuale di calcio mondiale per club, i sei club campioni continentali del 2025 si sfidano in quattro fasi per aggiudicarsi il trofeo. Il torneo è iniziato con la FIFA African-Asian-Pacific Cup e si concluderà con la finale della Coppa Intercontinentale.

Tra l’inizio e la conclusione del torneo verranno assegnati anche due trofei aggiuntivi: il FIFA Derby of the Americas, disputato tra i Campioni di Concacaf e CONMEBOL, e la FIFA Challenger Cup, che vede sfidarsi le squadre vincitrici dei primi due titoli del torneo. Le sei squadre qualificate per questa edizione sono:

Al Ahli (AFC)

Auckland City FC (Oceania)

Cruz Azul (Concacaf)

CR Flamengo (CONMEBOL)

Paris Saint-Germain (UEFA)

Pyramids FC (CAF)

Dove vedere Coppa Intercontinentale 2025? Le sfide in programma

Gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta su DAZN tutte e tre le finali del torneo, con telecronaca in italiano, alle 18:00. Su DAZN saranno disponibili anche gli highlights di ogni partita. Di seguito, tutti gli appuntamenti: