Mediaset allarga il comparto radiofonico e acquista Radio Norba

Il gruppo Mediaset, tramite la controllata RadioMediaset, ha finalizzato l’acquisizione di Radio Norba. A darne l’ufficialità una nota del gruppo di Cologno Monzese che «amplia il proprio perimetro d’azione, allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live», si legge.

L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali, di cui Marco Montrone manterrà il ruolo di amministratore delegato. Con la sua «riconosciuta qualità editoriale e il forte radicamento nel territorio», Radio Norba completa il circuito di RadioMediaset, che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio ed è «il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio».

Oltre alla produzione di eventi televisivi è previsto lo sviluppo di «nuovi progetti editoriali» e e la creazione di «sinergie operative, sia per una migliore gestione delle frequenze, sia per una più efficace valorizzazione delle politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria».