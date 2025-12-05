Serie B, la sfida Entella-Spezia in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Il sipario sulla 15ª giornata di Serie BKT calerà lunedì 8 dicembre allo Stadio Comunale di Chiavari, palcoscenico del sentito derby ligure tra Entella e Spezia. Il fischio d’inizio è fissato per le 19:30 e la sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

L’Entella di Andrea Chiappella, attualmente a quota 15 punti, punta sul fattore campo per riscattare la sconfitta in Calabria contro il Catanzaro e dare nuovo slancio alla propria classifica tra le mura amiche. Sul fronte opposto, lo Spezia di Roberto Donadoni arriva al derby con il morale alto dopo la vittoria sulla Sampdoria e cerca continuità per allontanarsi dalle zone più calde.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

