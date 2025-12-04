Footballco lancia “Icons” e “Legacy”, due podcast sulla Coppa del Mondo

GOAL, il marchio di punta del gruppo media calcistico internazionale Footballco, rafforza la propria strategia di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2026 con il lancio di due nuove serie podcast a diffusione globale. Si tratta di ICONS e LEGACY, due progetti editoriali che puntano a valorizzare il patrimonio narrativo dei Mondiali attraverso un’operazione multi-piattaforma e multi-lingua che coinvolgerà decine di giornalisti in tutto il mondo.

ICONS: dieci episodi sulle immagini simbolo delle ultime dieci edizioni

Al debutto oggi (4 dicembre), ICONS è una serie composta da dieci episodi, ciascuno dedicato a un momento iconico delle ultime dieci Coppe del Mondo, a partire da Messico ’86.

La serie racconta episodi entrati nell’immaginario collettivo, come il celebre “taglio alla Harry Potter” di Ronaldo Nazário al Mondiale 2002, il controverso pallone Adidas Jabulani del 2010 o la storia quasi leggendaria delle maglie dell’Argentina nel 1986, acquistate in fretta in un mercato di strada di Tepito e poi indossate durante il torneo.





LEGACY: 26 episodi sulla tradizione e sull’identità calcistica mondiale

ICONS sarà seguito da LEGACY, in uscita dal 16 dicembre, con 26 episodi programmati fino al calcio d’inizio della Coppa del Mondo 2026. La serie analizza l’evoluzione calcistica e culturale delle principali nazionali del panorama internazionale: tra le altre Inghilterra, Italia, Germania, Spagna, Brasile, Argentina, Francia, Messico, Stati Uniti e diverse selezioni africane e arabe.

I temi affrontati spaziano dal percorso dei talenti spagnoli alle difficoltà recenti dell’Italia nelle competizioni internazionali, fino alla parabola della nazionale francese tra cadute e rinascite. I 36 episodi saranno disponibili anche in formato articolo sulle piattaforme GOAL e sono stati sviluppati dal network globale di giornalisti del gruppo, con contributi in dieci lingue differenti. Entrambe le serie saranno pubblicate in otto lingue: inglese, arabo, portoghese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese e francese.

Un elemento distintivo del progetto riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale: mentre sette delle otto versioni saranno doppiate da speaker madrelingua, le versioni francesi saranno narrate da un giornalista dell’edizione brasiliana in portoghese e successivamente trasformate in francese tramite la tecnologia vocale ElevenLabs, mantenendo fedeli ritmo, tono ed emozioni originali. GOAL ha confermato che ogni contenuto viene verificato dal proprio team editoriale.

James Lamon, EVP of Content and Operations di Footballco, ha spiegato: «La Coppa del Mondo è un evento unico per ricchezza narrativa e impatto globale. Con GOAL vogliamo offrire ai tifosi un percorso immersivo che valorizzi le storie e le emozioni che hanno definito i tornei del passato. Le nostre serie rappresentano un ascolto imprescindibile per tutti coloro che si preparano al 2026».

Lamon ha sottolineato anche il ruolo strategico dell’IA nel progetto: «La traduzione e la voce sintetica ci consentono di adattare i migliori reportage del nostro network per ogni mercato locale. Uniamo così il meglio della narrazione umana ai vantaggi della tecnologia, raggiungendo più tifosi e in più formati rispetto a quanto sarebbe possibile altrimenti».

Le due serie accompagneranno il pubblico fino alla Coppa del Mondo del prossimo luglio e, dopo una pausa estiva, torneranno per approfondire nuove storie legate ad altre competizioni internazionali, ampliando ulteriormente l’offerta narrativa di GOAL nei mesi successivi.