Prada, completata l'acquisizione di Versace: operazione da oltre 1,2 miliardi

Con una nota sul proprio sito ufficiale, Prada «annuncia oggi il completamento dell’acquisizione di Versace da Capri Holdings, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni normative richieste».

L’operazione era stata resa nota ad aprile, quando Prada aveva firmato un accordo per rilevare il brand Versace per 1,25 miliardi di euro dal gruppo USA Capri Holdings, che in precedenza aveva tentato un’operazione di aggregazione con Tapestry, annullata però dalle autorità Antitrust americane. Capri Holdings aveva acquistato il marchio Versace nel 2018 per 2,1 miliardi di euro. Il gruppo aveva mantenuto la sua direttrice artistica, Donatella Versace, sorella del fondatore Gianni, diventata oggi ambassador del brand.

Da ricordare che di recente Lorenzo Bertelli, figlio dei patron del gruppo Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, ha dichiarato che dopo il closing dell’operazione sarebbe diventato presidente esecutivo di Versace. Dallo scorso marzo lo stilista a capo dell’azienda fondata nel 1978 da Gianni Versace è Dario Vitale, precedentemente direttore creativo di Miu Miu.