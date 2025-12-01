Serie A, l’idea per il VAR: davanti allo schermo solo gli arbitri di campo

Il caos che si è creato nella sfida di sabato sera tra Milan e Lazio, che porterà a provvedimenti nei confronti del VAR Di Paolo, potrebbe dare il là a delle novità nell’organizzazione del gruppo Video Assistant Referee.

Come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tra chi commette errori inspiegabili e chi sbaglia anche le cose più semplici, la categoria si sta sgretolando. Da che doveva essere un plus del mondo del pallone italiano, sta diventando una zavorra, con troppe decisioni cervellotiche, sia nel bene che nel male.

Il problema potrebbe essere la poca qualità che c’è nei VAR di Lissone: così – sottolinea il quotidiano – l’equazione che si sta facendo largo nella Commissione arbitrale è che chi era poco dotato in campo, continuerà ad esserlo anche davanti ad un monitor.

Da qui l’idea di tornare a far fare i VAR agli arbitri di campo e non più agli ex direttori di gara. Anche in questo senso, serve più chiarezza, più semplicità: il protocollo è un labirinto difficile da percorrere, meglio evitare di complicarsi la vita.