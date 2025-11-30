Il Flamengo conquista la sua quarta Libertadores: quanto vale il trionfo

Il Flamengo ha conquistato la sua quarta Copa Libertadores con una vittoria per 1-0 sul Palmeiras all’Estadio Monumental nella notte tra sabato e domenica, segnando il settimo anno consecutivo in cui un club brasiliano solleva il trofeo più prestigioso del calcio sudamericano. La realizzazione di un vero e proprio sogno per il Mengão, come raccontato dal Ds del club José Boto in un’intervista al Direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini.

Decisivo il gol dell’ex Juventus Danilo, in una partita in cui Flamengo ha avuto le occasioni migliori, con tentativi di Samuel Lino e Bruno Henrique, mentre il Palmeiras si è avvicinato soprattutto quando Khellven ha servito un ottimo cross per Vitor Roque. Tuttavia, nessuna delle due squadre è riuscita a creare molte opportunità nel primo tempo.

Dopo l’intervallo, il Palmeiras ha aumentato la pressione e il tiro dalla lunga distanza di Joaquín Piquerez è stato respinto. Il Flamengo ha risposto con Giorgian de Arrascaeta e Leo Pereira, entrambi fermati da distanza ravvicinata. La svolta è arrivata al 67′, quando Danilo è svettato su un calcio d’angolo indirizzando di testa il pallone in rete.

Per il Flamengo, la vittoria ha avuto il sapore della rivincita, visto che il Palmeiras li aveva sconfitti nella finale del 2021. Il duello tra le due squadre proseguirà comunque in campionato – anche se la storia sembra ormai scritta – con il Palmeiras attualmente a cinque punti dagli avversari nel Brasileirao, con due giornate ancora da giocare.

Quanto vale vincere la Copa Libertadores? I premi per il torneo

Ma quanto vale il successo nella manifestazione? Vincere la Copa Libertadores nel 2025 vale un massimo di circa 35 milioni di euro. Di seguito, i premi decisi dalla CONMEBOL al via dell’edizione di quest’anno:

Bonus partecipazione: 2,8 milioni di euro;

Ottavi: 1,1 milioni;

Quarti: 1,6 milioni;

Semifinali: 2,1 milioni;

Finale: 6,5 milioni;

Vincitrice: 21,2 milioni

A queste cifre vanno aggiunti poi i compensi per i successi nella fase a girone della competizione, per un totale che, come detto, dovrebbe avere toccato quota 35 milioni per il Flamengo vincitore. Una cifra in crescita rispetto ai poco meno di 29 milioni di euro che il Botafogo incassò per il successo nell’edizione 2024.

Facendo un rapido confronto con la Champions League, vincere la massima competizione europea per club vale quasi cinque volte tanto rispetto a un successo in quella dedicata ai club del Sud America. La Champions 2025/26 garantisce, infatti, un premio massimo di 145 milioni di euro per chi porta a casa il trofeo.