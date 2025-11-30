F1, GP Qatar in streaming gratis: guarda la gara decisiva in diretta 

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere il GP Qatar in streaming gratis.

Il weekend del Gran Premio del Qatar di Formula 1 è finalmente arrivato e promette grande spettacolo. Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’anno con la Sprint e del penultimo GP della stagione, un evento che potrebbe già decretare il nuovo campione del mondo. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW, offrendo una copertura completa e approfondita per non perdere nemmeno un dettaglio.





GP Qatar in streaming gratis? Dove seguire l’evento

Gli appassionati potranno seguire il GP in diretta su tre canali dedicati:

Sky Sport Uno

Sky Sport F1

Sky Sport 4K

Il semaforo verde della gara è fissato per le ore 17 di domenica 30 novembre. La copertura di Sky comprende anche la Formula 2, con grande attenzione sull’italiano Leonardo Fornaroli, che proprio in Qatar potrebbe laurearsi campione.

Chi preferisce lo streaming potrà guardare tutto il weekend del Qatar su NOW, la piattaforma che permette di seguire la Formula 1 live e on demand. Il Pass Sport offre la visione integrale della gara, delle qualifiche, delle Sprint e di tutti gli approfondimenti.

GP Qatar in streaming gratis? La squadra della F1

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato ai commenti tecnici da Marc Gené. Le analisi di approfondimento verranno curate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi direttamente dalla Sky Sport Tech Room.

Il pre e post gara saranno guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria, con i collegamenti dai box di Mara Sangiorgio. A chiudere la giornata, come sempre, ci sarà Race Anatomy con Fabio Tavelli, che analizzerà a fondo la gara e le reazioni dei protagonisti.

GP Qatar in streaming gratis? Il programma del weekend

Di seguito, il programma completo del weekend:

12:55 – F2 Feature Race

15:30 – Paddock Live

17:00 – F1 Gara

19:00 – Paddock Live

19:30 – Debriefing

20:00 – Notebook

20:15 – Race Anatomy

GP Qatar in streaming gratis? Le repliche

La replica della gara sarà disponibile sul canale 207 di Sky, con primo passaggio alle 21:30 di domenica 30 novembre.