L'ex patron del Tottenham indagato dalla Federcalcio inglese per scommesse

Una indiscrezione sta scuotendo il calcio inglese: in passato la Football Association ha indagato Joe Lewis, ex azionista di maggioranza del Tottenham, per un presunto coinvolgimento diretto nelle scommesse su partite di calcio. A rivelarlo è Bloomberg.

È bene ricordare come Lewis, nell’ottobre 2022, ha trasferito le proprie quote del club londinese al Lewis Family Trust. Una mossa che di fatto permette all’imprenditore britannico di non figura più legalmente proprietario del Tottenham quindi non più soggetto ai regolamenti FA sulle scommesse. La nuova leadership del club londinese comprende nuovi direttori ed è guidata dall’ex dirigente di Citigroup Peter Charrington. Inoltre, anche i figli di Lewis hanno assunto un ruolo sempre più visibile nella gestione del Tottenham nell’ultimo anno.

Proprio nel 2022, la FA aveva ricevuto segnalazioni in merito, ma dopo aver esaminato la questione, l’associazione ha deciso di non procedere a ulteriori approfondimenti chiudendo di fatto il caso. Secondo il regolamento della FA, i proprietari dei club, così come i calciatori o i dirigenti, non possono scommettere direttamente su alcuna partita di calcio.

Nel luglio 2023, Lewis è stato arrestato con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate di trading con i suoi piloti privati e una compagna. All’inizio di questo mese, l’88 imprenditore ha ricevuto la grazia dal presidente Donald Trump per la sua condanna negli Stati Uniti legata a insider trading.