Milan-Como a Perth, via libera condizionato dalla Confederazione asiatica

Milan-Como si avvicina a Perth. La sfida di campionato, in programma l’8 febbraio, non si potrà giocare a San Siro per via della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e la Lega di Serie A, in accordo con le due società, sta pianificando di farla disputare in Australia.
Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, dopo una serie di via libera arrivati nelle scorse settimane, nelle ultime ore è arrivato anche quello della Confederazione asiatica (AFC). Si tratta di un sì, però, non in senso assoluto, ma subordinato a una serie di vincoli che i vertici della Serie A stanno esaminando.
Si tratta comunque di un passo in avanti decisivo, visto che il via libera dell’AFC è necessario dopo aver ottenuto quelli di FIGC, UEFA (seppur solo davanti all’eccezionalità del caso) e della Federcalcio australiana. È bene sottolineare come, qualora la Serie A accogliesse le indicazioni dell’AFC, a mancherebbe ancora un ultimo step: il via libera della FIFA. Milan-Como si avvicina sempre più all’Australia, ma dalla Lega A rimane comunque cautela fino all’annuncio ufficiale.