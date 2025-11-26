I ricavi da sponsor, come ormai è risaputo, sono una delle entrate più importanti per una società di calcio. Incassi che genericamente si posizionano alle spalle dei ricavi da diritti televisivi, ma che insieme al botteghino completano le tre voci principali per un club. Negli ultimi anni, spesso, diversi club hanno potuto iscrivere a bilancio cifre che arrivano da società controllate dall’azionista di maggioranza – modus operandi chiaramente lecito -, che vanno a inserirsi nella casella sponsor. Quelli che solitamente vengono indicati come ricavi “captive”, cioè quelli segnalati sui bilanci come entrate da “parti correlate”.

Da un’analisi condotta da Calcio e Finanza, sono sei i club che nei propri conti indicano come sponsor un’azienda, o un insieme di associate, che fanno riferimento all’azionista di maggioranza. Queste principalmente sono Juventus, Fiorentina, Sassuolo, Cremonese e Bologna.