Mondiali, dove vedere Italia Austria Under 17 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Austria Under 17 tv streaming, gara valida per la semifinale dei Mondiali di categoria.

Continua il cammino degli Azzurri nella rassegna iridata di categoria che si sta tenendo in Qatar. Dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno e aver eliminato Repubblica Ceca ai sedicesimi, Uzbekistan agli ottavi e Burkina Faso ai quarti, la formazione di Massimiliano Favo ora si troverà di fronte la squadra austriaca per provare ad accedere alla finalissima.

Dove vedere Italia Austria Under 17 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Austria Under 17, match valido per la semifinale dei Mondiali Under 17 in Qatar, si terrà allo stadio Aspire Zone di Doha, lunedì 24 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, oltre che su FIFA TV, la piattaforma gratuita del massimo organo del calcio mondiale.

I convocati di Favo:

PORTIERI

Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus)

DIFENSORI

Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

CENTROCAMPISTI

Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta)

ATTACCANTI