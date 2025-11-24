Ufficiale, A22 avvia la procedura di richiesta di risarcimento danni nei confronti della UEFA

Ora è ufficiale: come anticipato da Calcio e Finanza, A22 ha annunciato di aver avviato la procedura di richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della UEFA per quanto riguarda il progetto Superlega. Lo ha spiegato la stessa A22 in una nota.

«A22 Sports Management ha annunciato oggi di aver avviato, in data 21 novembre 2025, le procedure obbligatorie MASC, previste dalla legge spagnola, prima di avviare un procedimento legale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’abuso di posizione dominante da parte della UEFA, come operatore monopolistico delle competizioni calcistiche europee transfrontaliere per club», si legge nella nota.

«Il 21 dicembre 2023, la Grande Camera della Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha stabilito che la UEFA ha abusato della sua posizione dominante di monopolio nel mercato delle competizioni calcistiche transfrontaliere tra club, violando il diritto della concorrenza dell’UE. Nell’ambito della sua sentenza, la CGUE ha imposto alla UEFA di aprire il mercato a organizzatori terzi come A22».

«Nonostante le chiare sentenze di tre diversi tribunali europei, tra cui la CGUE e una Corte d’Appello spagnola, la UEFA continua a mantenere regolamenti e pratiche in diretto contrasto con le decisioni giudiziarie. Ciò include le nuove regole introdotte nel 2024, dopo la storica sentenza della CGUE. Ignorando queste sentenze, la UEFA rischia ora di dover affrontare ingenti richieste di risarcimento danni da parte dei club e di A22».