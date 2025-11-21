La Serie B torna sulla Rai dopo quattro anni: accordo biennale per gli highlights

Dalla prossima giornata di campionato, la 13esima di questa stagione, la Serie B tronerà sulla Rai. Dopo quattro anni di assenza, il campionato cadetto è pronta a essere visibile anche su Rai Sport, con un programma dedicato il sabato sera e curato dalla redazione calcio della televisione di Stato.

La Rai ha aderito alla offerta al mercato che la Lega Serie B ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane. La conduzione della trasmissione, che si chiamerà Serie B al 90°, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a Giacomo Capuano. In studio con lui ospiti e opinionisti. Serie B al 90° sarà poi disponibile dal termine della diretta su Rai Play, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi.

L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto. L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout. Si parte da sabato 22 novembre.