Champions, la UEFA paga i bonus per i risultati: alle italiane 18 milioni

L’edizione della Champions League 2025/26 è arrivata al giro di boa della prima fase, un punto del percorso che consente ai club di raccogliere i frutti fin qui maturati. Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti nuovi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo i premi legati ai risultati ottenuti dalle squadre partecipanti nelle partite delle prime quattro giornate del girone unico.

Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 151 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 2,1 milioni di euro per ogni successo conquistato e i 700mila euro per ogni pareggio. Ogni club può così incassare un massimo di 8,4 milioni, frutto di quattro successi nelle quattro partite iniziali della prima fase.

Pagamento premi Champions – Le cifre per le italiane

Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo i calcoli effettuati da Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di 18,2 milioni di euro. La quota maggiore di questa cifra (8,4 milioni di euro) spetterà all’Inter, che non ha lasciato nessun punto per strada fino a questo momento, garantendosi quantomeno la qualificazione per i playoff.

Al secondo posto si trova l’Atalanta, con 4,9 milioni di euro, risultato frutto di due vittorie e un pareggio in questa prima parte della competizione. Terzo posto per il Napoli con 2,8 milioni di euro (frutto di un successo e un pari) e chiude al quarto posto la Juventus, che incassa 2,1 milioni di euro grazie a tre pareggi.

Di seguito, tutti gli incassi delle formazioni italiane per questo turno di pagamenti: