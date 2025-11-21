Juve, completato il collocamento dell’aumento di capitale per 98 milioni

La Juventus ha annunciato la conclusione positiva del collocamento del nuovo aumento di capitale, avviato nella giornata di ieri – il 20 novembre 2025 – e riservato a investitori istituzionali. Il club bianconero ha collocato 37.912.181 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 9,1% del capitale post-aumento, per un controvalore complessivo di 97,8 milioni di euro.

L’elevata domanda raccolta ha consentito di fissare il prezzo di emissione a 2,58 euro per azione. Il regolamento dell’operazione – consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo – è previsto per il 25 novembre 2025. Con il completamento del collocamento, la Juve procederà quindi all’emissione delle nuove azioni per un valore lordo di 97,8 milioni di euro, di cui 1,5 milioni a valore nominale e 96,3 milioni a sovrapprezzo.

L’aumento di capitale porta il nuovo capitale sociale del club a 16,73 milioni di euro, suddiviso in 417.033.996 azioni ordinarie. Come previsto, le nuove azioni sono state allocate pro quota anche ai principali azionisti. Exor, azionista di maggioranza, mantiene una quota pari al 65,4% del capitale (e circa il 78,9% dei diritti di voto), mentre Tether si attesta all’11,5% del capitale (7% dei diritti di voto).

I proventi – si legge in una nota – rafforzeranno la solidità finanziaria della Juventus e saranno destinati all’attuazione del Piano Strategico 2024/2025 – 2026/2027, che punta a:

consolidare la struttura patrimoniale del club;

sostenere lo sviluppo del brand a livello internazionale;

ridurre progressivamente l’indebitamento;

mantenere un elevato livello di competitività sportiva in Italia e in Europa.

L’operazione è stata coordinata da UniCredit Bank GmbH – Milan Branch, che ha agito in qualità di global coordinator e sole bookrunner. Nel contesto del collocamento, Juventus ha assunto un impegno di lock-up di 90 giorni nei confronti di UniCredit, in linea con la prassi di mercato per transazioni di questo tipo.