Coppe europee, da Sky e Amazon 400 milioni a stagione per i diritti tv

UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC) che controlla e gestisce il marketing strategico della, la vendita e la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, ha annunciato nella giornata odierna l’assegnazione dei diritti tv delle coppe europee per il ciclo 2027-2031 nei primi cinque mercati del continente.

Al centro della strategia — ha sottolineato UC3 in una nota ufficiale — c’è il riconoscimento di un mercato dei media in rapida evoluzione, spinto dalla crescita delle piattaforme globali digital-first, capaci di offrire esperienze innovative ai tifosi, e dalla costante rilevanza dei broadcaster tradizionali nel garantire ampia visibilità alle competizioni.

Questo approccio ha consentito così a UC3 di valorizzare sia i nuovi player globali sia i partner consolidati, stipulando allo stesso tempo «accordi di durata più lunga» che «assicurano maggiore continuità per detentori dei diritti e pubblico, garantendo stabilità e visibilità nel tempo», recita ancora il comunicato.

Nel dettaglio, queste le emittenti che si sono aggiudicate i diritti televisivi Paese per Paese:

Francia: Canal+ (diritti per tutte le coppe europee); TF1 (diritti co-esclusivi per la finale di UEFA Champions League)

Germania: Paramount+ (pacchetto “first pick” del martedì di Champions e tutte le restanti partite della Champions League e highlights, inclusa la finale); Prime Video (pacchetto “first pick” del mercoledì di Champions League); ZDF (highlights del mercoledì di Champions League in co-esclusiva); DAZN (tutti i diritti di Europa League e Conference League)

Italia: Prime Video (pacchetto “first pick” del mercoledì di Champions League); Sky (tutte le restanti partite e gli highlights di Champions League, oltre ai diritti di Europa League e Conference League)

Spagna: Telefónica (tutti i diritti delle coppe europee); RTVE (diritti co-esclusivi per la finale di Champions League)

Regno Unito: Paramount+ (pacchetto “first pick” del mercoledì di Champions League e tutte le restanti partite e highlights, inclusa la finale); Prime Video (pacchetto “first pick” del martedì di Champions League); BBC (highlights del mercoledì in co-esclusiva); Sky (tutti i diritti di Europa League e Conference League).

Cifre diritti tv Champions – Il valore dei mercati televisivi

Ma quanto valgono gli accordi siglati dalle emittenti per il nuovo ciclo quadriennale? Secondo quanto riportato dal Times, la UEFA ha ottenuto un incremento di oltre il 20% nel valore dei diritti televisivi nel Regno Unito. L’accordo di TNT Sports per il triennio 2024-2027 valeva 915 milioni di sterline, per un valore complessivo di 1,2 miliardi nel triennio. I nuovi contratti quadriennali con Paramount+, Sky Sports e Amazon supereranno invece 1,9 miliardi di sterline, pari a 480 milioni all’anno nel periodo 2027-2031 (poco meno di 550 milioni di euro).

La UEFA ha inoltre ottenuto aumenti del 30% nel valore dei diritti in Germania e Italia, e del 10% in Spagna. Solo in Francia, dove il mercato dei diritti sportivi è in difficoltà, si è registrato un leggero calo. Sulla base di queste informazioni, è possibile stimare l’investimento da parte di Amazon e Sky per i diritti televisivi della massima competizione europea per club.

Nel ciclo attualmente in corso, Sky ha versato intorno ai 220 milioni di euro a stagione per trasmettere 185 delle 203 sfide della UEFA Champions League, oltre a tutte le partite di Europa League e Conference League. Nel complesso, parliamo di 660 milioni di euro nel triennio che si concluderà con la stagione 2026/27.

Per quanto riguarda invece Amazon, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza il contratto prevedeva un esborso a salire fino a oltre 100 milioni di euro per l’ultima stagione del ciclo 2024-2027. Sui tre anni, è ragionevole stimare una media di circa 90 milioni di euro a stagione da parte del colosso statunitense dello streaming.

Considerando un aumento di valore del +30% per i diritti televisivi sul mercato italiano, e partendo dai 310 milioni a stagione circa per l’attuale ciclo, il valore dei diritti dovrebbe essersi attestato intorno ai 400 milioni di euro circa a stagione. Se l’aumento del costo dei due pacchetti fosse stato proporzionale (considerando anche una partita aggiuntiva per Prime Video dal 2026/27) parleremmo di circa 285 milioni da parte di Sky e di circa 115 milioni di euro da parte di Amazon.