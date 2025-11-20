E’ tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per l’Italia. Nella giornata odierna, gli Azzurri scopriranno la prima (e la potenziale seconda) avversaria che troveranno nella propria strada verso la qualificazione ai Mondiali 2026. La pesante sconfitta contro la Norvegia di domenica scorsa ha certificato il secondo posto per gli azzurri nel girone verso la Coppa del Mondo.

Come per il 2018 e il 2022, l’Italia quindi dovrà passare dalle forche caudine degli spareggi. Ma come funzionano i playoff verso i Mondiali del 2026? Cosa dice il regolamento sul sorteggio? E quali sono le possibili avversarie degli azzurri di Gattuso?

Regolamento sorteggio playoff Mondiali – Format e sorteggio

Saranno sedici le nazionali che parteciperanno ai playoff europei per qualificarsi ai Mondiali: le dodici seconde dei gironi più le quattro migliori piazzate nell’ultima Nations League a non aver finito le qualificazioni nei primi due posti del proprio girone.

Le squadre saranno divise in quattro fasce al momento del sorteggio (le 12 seconde classificate saranno posizionate sulla base del ranking FIFA, mentre le 4 emergenti dalla Nations League saranno in quarta fascia), che andrà a formare quattro mini-tornei fatti di due semifinali e una finale ciascuno: chi vincerà la finale strapperà il pass per gli USA.

In particolare, per ogni mini-torneo il format sarà il seguente:

semifinale 1: squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4;

semifinale 2: squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3;

finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2.

Per quanto riguarda la sede, le squadre teste di serie (quindi quelle di fascia 1 e 2) saranno sorteggiate per disputare in casa la semifinale dei playoff (l’Italia giocherà quindi tra le mura amiche il proprio match). Per quanto riguarda la finale, invece, sarà effettuato in anticipo un sorteggio per determinare quale vincitrice di semifinale giocherà in casa.

Regolamento sorteggio playoff Mondiali – Le possibili avversarie

Ma cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda le avversarie dell’Italia? Completati gli ultimi turni delle qualificazioni, la situazione per le fasce è la seguente:

Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina Fascia 2: Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca

Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania

L’Italia potrebbe quindi sfidare una tra Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord e Romania in semifinale (con il destino che potrebbe mettere nuovamente gli azzurri contro Svezia o Macedonia, che già eliminarono la nazionale nel 2018 e nel 2022), mentre in finale potrebbe trovare una squadra di fascia 2 o 3.

Regolamento sorteggio playoff Mondiali – La procedura

L’estrazione inizia con la Fascia 1 e si conclude con la Fascia 4. I quattro percorsi dei playoff sono formati come segue:

Fascia 1 : le quattro squadre con il miglior coefficiente vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 nell’ordine in cui vengono estratte.

: le quattro squadre con il miglior coefficiente vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 nell’ordine in cui vengono estratte. Fascia 2 : le quattro squadre teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8.

: le quattro squadre teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8. Fascia 3 : le quattro squadre non teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8.

: le quattro squadre non teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 2, 4, 6 e 8. Fascia 4: le quattro squadre derivanti dalla Nations League non teste di serie vengono sorteggiate per il primo posto disponibile nelle semifinali 1, 3, 5 e 7.

Le vincitrici delle quattro finali dei playoff si qualificano alla Coppa del Mondo 2026 completando così il quadro delle 16 partecipanti europee.

Regolamento sorteggio playoff Mondiali – Il calendario

Il sorteggio per i playoff andrà in scena nella giornata di oggi, giovedì 20 novembre, a Zurigo, a partire dalle ore 13.00. Per quanto riguarda invece la disputa delle sfide, la FIFA nei giorni scorsi ha reso noto: «Le semifinali si disputano giovedì 26 marzo e le finali martedì 31 marzo 2026. Si applicheranno gli orari di calcio d’inizio standard UEFA: 20:45 CET o 18:00 CET», ha concluso.