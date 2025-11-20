Spunta Paramount nella corsa per i diritti tv della Champions post 2027 in Italia

Il colosso statunitense dei media e dell’intrattenimento Paramount Skydance entra con prepotenza nel mondo dei diritti tv del calcio europeo: la società, nata dalla fusione di Skydance Media e Paramount Global (e di cui la RedBird di Gerry Cardinale, proprietaria del Milan, detiene il 22,5% dei diritti di voto), ha vinto l’asta per i diritti di trasmissione della maggior parte delle partite di Champions League nel Regno Unito per il ciclo 2027-2031.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, Paramount avrebbe presentato l’offerta più alta nell’asta di questa settimana e un annuncio è atteso a breve. Fonti a conoscenza del processo di vendita hanno affermato che l’offerta di Paramount è stata considerevolmente più alta del miliardo di sterline attualmente pagato da TNT.

L’accordo con Paramount garantirebbe all’azienda la trasmissione in diretta di tutte le partite di Champions League nel Regno Unito, tranne la prima scelta delle partite del martedì sera. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, Paramount non si sarebbe fermata al Regno Unito, ma avrebbe presentato la propria proposta anche per i mercati di Francia, Spagna e Italia, dove si è tenuto un secondo giro di offerte.

Paramount, a dimostrazione della propria determinazione a entrare nel mercato europeo, avrebbe raggiunto questo secondo turno anche nel mercato italiano. La società sarebbe quindi pronta a sfidare Sky per la trasmissione della massima competizione europea per club, con la pay-tv di Comcast che – come raccontato da Calcio e Finanza – ha presentato a sua volta la propria offerta.