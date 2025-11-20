Il Birmingham City svela il progetto per un nuovo stadio da 62mila posti

Il Birmingham City, squadra militante in Championship (la serie B del calcio inglese), è pronta a realizzare il suo nuovo stadio da 62mila posti nell’area di Bordesley Green, nella zona est della città. Il nuovo impianto della seconda squadra cittadina (che condivide il territorio con l’Aston Villa) si troverà nel cuore dello sviluppo pianificato dello Sports Quarter, trasformando l’area in una vivace destinazione sportiva e culturale.

Attualmente, le partite casalinghe del Birmingham City vengono giocate al St Andrew’s, impianto da 30mila posti inaugurato nel 1906. Per il nuovo stadio, ha ottenuto l’incarico di progettazione l’Heatherwick Studio in collaborazione con Manica Architecture, leader globale nelle sedi sportive e di intrattenimento e coinvolto per il nuovo San Siro di Inter e Milan insieme a Norman Foster, e Steven Knight, acclamato scrittore, regista e tifoso del Birmingham da tutta la vita. Le prime immagini della proposta progettuale sono state svelate oggi ai Digbeth Loc Film Studios di Birmingham, in coincidenza con le celebrazioni per il 150° anniversario del club. Il nuovo stadio del Birmingham diventerà così il più grande della città superando il Villa Park, dove gioca l’Aston Villa in Premier League, che ha una capienza di oltre 42mila persone dopo l’ultima ristrutturazione del 1994.

Il progetto del nuovo stadio include un tetto retrattile e un campo mobile, che consentono una flessibilità durante tutto l’anno per grandi eventi sportivi, concerti musicali internazionali ed esperienze culturali su larga scala. La struttura a “bowl” ripida è progettata per creare i momenti di gara più intensi. Il design avvicina le tribune il più possibile al campo e con l’inclinazione massima consentita, per creare un muro di tifosi a 360 gradi. L’acustica altamente performante dello stadio amplificherà il suono della folla, creando un’atmosfera indimenticabile per i tifosi di casa.

Le dodici torri a forma di ciminiera richiamano le fabbriche di mattoni che un tempo sorgevano sul sito. Forniranno supporto strutturale per il tetto ospitando allo stesso tempo ascensori e scale e aiutando la ventilazione. Una ciminiera includerà un ascensore che porterà al bar più alto di Birmingham, offrendo viste sull’intera città e un’esperienza narrativa immersiva. L’area circostante è stata progettata come una destinazione aperta tutto l’anno con mercati, caffè, ristoranti, aree gioco e spazi sociali per tutti.

Il nuovo stadio sarà il fulcro del Birmingham Sports Quarter nell’East Birmingham, un’opportunità irripetibile per favorire la crescita e trasformare le vite e i mezzi di sussistenza delle persone in tutta l’East Birmingham e nelle più ampie West Midlands. Lo Sports Quarter fornirà un investimento trasformativo nell’area, stimolando una nuova crescita economica nell’East Birmingham e in tutta la regione. Includerà una varietà di nuove strutture – dal tempo libero all’intrattenimento, dal retail al benessere – oltre a spazi dedicati alla comunità. Porterà anche migliori collegamenti di trasporto, nuove abitazioni e posti di lavoro a tutti i livelli.