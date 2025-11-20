Champions: salta l’esclusiva globale. Amazon verso la permanenza in Italia

Non soltanto l’ingresso di Paramount tra i competitor per la trasmissione delle sfide della UEFA Champions League in Italia dal 2027 al 2031. Tra le novità del prossimo ciclo di trasmissione del torneo, secondo quanto riportato da diversi media internazionali, spicca la mancata assegnazione del pacchetto per una sfida in esclusiva a livello globale.

Questo pacchetto era stato studiato per attrarre colossi dello streaming come Netflix, con la possibilità di avere a disposizione la medesima partita di un turno in tutto il mondo. Tuttavia, secondo quanto emerso nelle ultime ore, un accordo non sarebbe stato raggiunto facendo così cadere il piano originario della UEFA.

Contestualmente, secondo quanto riportato da The Athletic, Amazon avrebbe confermato la propria presenza in diversi mercati europei – tra cui anche l’Italia – con la migliore partita del mercoledì sera. Prime Video dovrebbe quindi continuare a trasmettere il miglior match di giornata, tendenzialmente con un’italiana presente (sicuramente nella prima fase).

La piattaforma è sbarcata nel nostro Paese ormai oltre quattro anni fa, nel 2021, e dopo le tre stagioni iniziali ha consolidato la propria presenza in Italia anche per il ciclo 2024-2027. Se i diritti fossero mantenuti anche per il prossimo quadriennio, si arriverebbe potenzialmente a un rapporto di durata decennale.