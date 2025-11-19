Lapo Elkann, conti in rosso: le sue holding in perdita per oltre 2,6 milioni

Per Lapo Elkann il bilancio delle sue attività personali continua a non sorridere. Dopo la chiusura di Italia Independent, oggi l’imprenditore – come riportato dal sito Open – si ritrova a fare i conti con due sole holding ancora operative. La prima è L.Holding srl, che detiene circa il 20% della società svizzera di investimenti Youngtimers AG, la quale nell’ultimo esercizio ha visto le sue perdite triplicare, arrivando a un rosso di circa 2 milioni di euro.

La seconda è Laps to go srl, che ha archiviato l’anno con un passivo di 666.871 euro, nonostante un finanziamento infruttifero da 3,982 milioni concesso direttamente da Lapo per sostenere l’attività.

Dentro Laps to go confluiscono due società appartenute al progetto Garage Italia, lanciato da Elkann e poi in parte ceduto negli anni scorsi.

La più conosciuta è FB Garage Italia, che gestisce l’ex stazione di servizio tra viale Certosa e viale Espinasse a Milano: oggi spazio eventi con ristorante, cocktail bar, terrazza tropicale e uffici. L’immobile è invece controllato da Garage Italia Immobiliare, anch’essa sotto l’ombrello della holding, e sottoposto a vincolo dei Beni culturali per il suo valore storico.

Nessuna delle due aziende, però, mostra segnali incoraggianti.

Garage Italia Immobiliare ha registrato ricavi per 388.313 euro , ma ha chiuso con una perdita di 400.574 euro .

FB Garage Italia , che un tempo ospitava il ristorante inaugurato da Carlo Cracco (poi uscito dal progetto), ha incassato 446 mila euro , in forte calo rispetto ai 617 mila dell’anno precedente, accumulando un rosso di 696.283 euro – peggiorando ulteriormente il risultato negativo dell’anno precedente ( -427.088 euro ).

Le perdite hanno eroso il patrimonio delle due società, costringendo Elkann a intervenire nuovamente con mezzi propri.

Ha versato 3,342 milioni di euro a Garage Italia Immobiliare per chiudere un mutuo residuo con Deutsche Bank.

Ha immesso 601.458 euro in FB Garage Italia per coprire le perdite maturate fino al 2024.

Anche questa seconda società aveva un finanziamento acceso nel 2019 con Deutsche Bank, con ultima rata in scadenza a fine novembre. Le nuove perdite renderanno probabile un ulteriore intervento diretto di Lapo, che però sostiene di farlo soltanto per evitare costi finanziari troppo elevati. Lo si legge chiaramente nel bilancio della holding: «I finanziamenti effettuati dai soci sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso a forme di finanziamento esterne alla compagine societaria».