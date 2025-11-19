L’ex super agente Barnett indagato a Londra per stupro e tortura

Jonathan Barnett, un tempo considerato l’agente più potente del calcio mondiale, è sotto indagine penale a Londra con l’accusa di aver stuprato e torturato una donna che avrebbe trattato come una “schiava sessuale”, secondo quanto confermato da documenti depositati presso un tribunale statunitense.

Come riportato dal quotidiano inglese The Times, a luglio era emerso che Barnett – l’uomo che nel 2013 aveva intermediato il trasferimento di Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid per 85 milioni di sterline, allora record mondiale – era stato accusato di aver stuprato una donna almeno 39 volte, nell’ambito di una causa avviata presso un tribunale della California.



La donna ha fatto causa a Barnett, 75 anni, e ai suoi ex datori di lavoro della Creative Artists Agency, sostenendo di essere stata “trafficata” dall’Australia al Regno Unito nel 2017 e “torturata” mentre veniva trattenuta contro la sua volontà fino al 2023. Barnett ha negato tutte le accuse e sta contestando la causa negli Stati Uniti.

Ora, in un nuovo deposito legale, gli avvocati di Barnett hanno confermato che la Metropolitan Police sta conducendo una distinta indagine penale. Nello stesso documento sostengono che il procedimento in California debba essere archiviato, poiché ogni contatto tra il loro assistito e la donna sarebbe avvenuto nel Regno Unito. Barnett afferma di aver avuto con la donna una «relazione personale consensuale» e sostiene di averle versato «ben oltre 1.000.000 di sterline» dalla loro separazione, che lui colloca nel 2021.

Nei documenti depositati presso il Tribunale del Central District della California e riportati in esclusiva dal Telegraph, Barnett afferma di aver pagato la sua accusatrice affinché rimanesse in silenzio. «Quando la mia relazione con la querelante è terminata, intorno a settembre 2021, lei ha minacciato di rendere pubblica la relazione a meno che non le avessi versato ingenti somme di denaro», ha detto Barnett in una testimonianza al tribunale. «A seguito di tali minacce, ho pagato la Querelante per diversi anni, arrivando a versarle ben oltre 1.000.000 di sterline».

La donna sostiene di essere stata stuprata per la prima volta da Barnett in un hotel londinese nel 2017. «Dopo la fine della relazione, nel 2024, la querelante ha presentato una denuncia penale contro Barnett a Londra (indagine tuttora in corso, ndr)», si legge negli atti. Una precedente dichiarazione della Metropolitan Police riferiva che un uomo era stato arrestato «sabato 29 marzo … quando il suo volo è atterrato all’aeroporto di Heathrow. È stato arrestato con l’accusa di stupro e lesioni personali gravissime» proseguiva la nota. «È stato rilasciato su cauzione. Le indagini sulle circostanze sono ancora in corso».