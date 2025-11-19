UEFA, via libera al Barcellona per il ritorno al Camp Nou in Champions

Questo sabato, in occasione della sfida con l’Athletic Bilbao, il Barcellona farà il proprio ritorno nel nuovo Camp Nou dopo mesi di attesa. Una notizia importante per il futuro dei catalani, alla quale si aggiunge in queste ore anche il via libera da parte della UEFA per ospitare la prossima partita di Champions League.

Come si legge in una nota ufficiale del club blaugrana, la squadra di Flick tornerà a giocare la Champions League nel proprio stadio in occasione della partita contro l’Eintracht Francoforte, in programma dopo il prossimo turno della fase campionato, martedì 9 dicembre alle 21.00 (in occasione della sesta giornata).

«Questa decisione arriva dopo aver ottenuto la licenza di prima occupazione della Fase 1B – si legge nella nota –, che permette di ampliare la capienza e include tutta la zona di Lateral, aggiungendosi alla licenza già concessa della Fase 1A — che comprende Tribuna e Gol Sud —, e diventa effettiva dopo che la UEFA ha accettato la richiesta considerando che si soddisfano tutti i requisiti necessari». Attualmente la capienza massima consentita dallo stato dei lavori è pari a 45mila persone sulle 105mila prospettate nel progetto definitivo.

Si tratta quindi di una nuova fase per il club catalano presieduto da Joan Laporta, che inizierà proprio sabato sera e vedrà tornare protagonista lo Spotify Camp Nou fino al termine dei lavori, che continueranno a progredire nei prossimi mesi.