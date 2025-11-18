Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Polonia Italia Under 19 tv streaming, gara valida per l’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo nove insieme a Moldavia, Bosnia-Erzegovina e Polonia. E oggi hanno la possibilità di chiudere questa prima fase di qualificazione al primo posto battendo i pari età polacchi, che si trovano al primo posto a punteggio pieno. Un pareggio garantirebbe agli Azzurrini di passare alla fase successiva visto che il pass spetta alle prime due del girone, mentre la terza entrerà in una speciale classifica che determinerà le altre selezioni.

Dove vedere Polonia Italia Under 19 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Polonia-Italia Under 19, match valido per l’ultima giornata delle qualificazioni per gli Europei, si terrà allo stadio Massimino di Catania, martedì 18 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00. La sfida sarà visibile in chiaro in differita alle 19.45 su Rai Sport, mentre sarà trasmessa in diretta streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.

I convocati di Bollini:

PORTIERI

Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera)

DIFENSORI

Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Francesco Verde (Juventus);

CENTROCAMPISTI

Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshoppers), Emanuele Sala (Milan);

ATTACCANTI