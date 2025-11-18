Dove vedere Iraq Emirati Arabi tv streaming: tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Iraq Emirati Arabi tv streaming, finale playoff di ritorno delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Un ultimo posto per le nazionali asiatiche che si giocheranno queste due squadre nella quinta e ultima fase del torneo in vista della competizione iridata che si disputerà la prossima estate fra Stati Uniti, Messico e Canada, che per la prima volta vedrà coinvolte 48 nazionali. L’andata negli Emirati Arabi è terminata 1-1.

Dove vedere Iraq Emirati Arabi tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Iraq-Emirati Arabi, match valido per la finale di ritorno dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026, si terrà nel campo del Basra International Stadium di Basra, martedì 18 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00 italiane.

Nella fase precedente delle qualificazioni asiatiche per il torneo iridato che si terrà la prossima estate, erano in palio due pass per la fase finale, uno per girone. Quindi le sei squadre avevano a disposizione due partite a testa per provare a chiudere il proprio raggruppamento al primo posto e aggiudicarsi un posto ai Mondiali. Cosa non riuscita a Emirati Arabi e Iraq che si giocano il tutto per tutto in una sfida di andata e ritorno.

Le qualificazioni asiatiche per i Mondiali 2026 non saranno visibili in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio asiatico, sarà possibile seguire la diretta di tutte le partite su OneFootball TV, in modalità pay per view.