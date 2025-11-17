Italia, gli stadi per i playoff: la FIGC studia due ipotesi

Manca ancora l’ufficialità, ma a ospitare la Nazionale per la semifinale playoff con vista sui Mondiali 2026 sarà Bergamo con la sua New Balance Arena. A riportalo è Sky Sport.

La sfida è in programma il 26 marzo 2026 con l’avversario che sarà stabilito però il 20 novembre tramite sorteggio, quando le quattro fasce saranno definite in base a chi avrà chiuso il proprio girone di qualificazione al secondo posto, più le quattro vincitrici non piazzate dei gironi di Nations League. Gli Azzurri sono certi di essere in prima fascia e affronteranno in semifinale una nazionale inserita in quarta. Al momento queste sono Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord.

In occasione del sorteggio si conosceranno anche le altre due nazionali nello stesso percorso dell’Italia e, inoltre, quale vincitrice delle semifinali ospiterà la sfida decisiva, in programma il 31 marzo. Qualora l’urna di giovedì premi i colori azzurri, a patto ovviamente che gli uomini di Gennaro Gattuso superino il primo spareggio casalingo, l’ipotesi più probabile per ospitare la finale porta direttamente allo stadio Olimpico di Roma.

Infine, la New Balance Arena, in attesa di essere designata ufficialmente, rappresenta l’impianto d’esordio come commissario tecnico per Gattuso che proprio a Bergamo ha iniziato il suo percorso sulla panchina della Nazionale e lo ha fatto alla grande: un netto 5-0 sull’Estonia a settembre davanti a 22.559 spettatori.