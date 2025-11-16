Scontro Mbappé-PSG, il giocatore fa causa per 240 milioni: il club gliene chiede 180

Kylian Mbappé ha avviato un’azione legale contro il Paris Saint-Germain chiedendo circa 240 milioni di euro, secondo quanto riportato da Bloomberg. Si tratta di una somma che riflette la rottura definitiva tra l’attaccante e il club parigino, consumatasi negli ultimi mesi del suo contratto prima dell’approdo al Real Madrid.

La causa approderà lunedì davanti al tribunale del lavoro di Parigi, dove i legali del giocatore sosterranno che Mbappé abbia diritto a un risarcimento per il trattamento ricevuto nell’ultima parte della sua permanenza al PSG.

Le tensioni erano esplose nel 2023, quando l’attaccante aveva comunicato alla società di non voler rinnovare. Il francese aveva anche rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita – un’operazione da 300 milioni di euro proposta dall’Al Hilal – prima di trasferirsi a Madrid a parametro zero.

Secondo una delle fonti citate da Bloomberg, il PSG avrebbe risposto con una contro-causa da 180 milioni di euro, importo che il club ritiene compensativo della mancata cessione in Arabia Saudita. Una lettera visionata da Bloomberg conferma che l’offerta da 300 milioni dell’Al Hilal arrivò nel luglio 2023, ma venne respinta dal giocatore. In un’udienza separata del maggio 2025, i legali del PSG avevano sostenuto che il contenzioso con Mbappé avesse reso impossibile una cessione “almeno da 180 milioni”, cifra ritenuta all’epoca il valore di mercato del calciatore.

Entrambe le parti hanno declinato commenti immediati, mentre il PSG ha mantenuto la linea già espressa in passato, auspicando una soluzione amichevole. Le argomentazioni complete delle due cause non sono ancora pubbliche e l’udienza potrebbe essere rinviata, pratica non insolita in Francia quando una delle parti non è pronta a discutere.

Nonostante l’entità straordinaria della richiesta economica, la strategia legale di Mbappé ruota attorno ai diritti dei lavoratori: l’ex PSG intende chiedere che gli venga applicato il regime previsto per un dipendente a tempo indeterminato in Francia, e non quello relativo ai contratti a termine tipici dei calciatori professionisti.