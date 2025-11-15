Dove vedere Georgia Spagna tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Georgia Spagna tv streaming, quinta giornata delle qualificazioni Mondiali 2026.

Continua così il percorso delle formazioni UEFA, comprese quelle che hanno giocato le finali della Nations League, verso il torneo iridato che si svolgerà il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada.

Dove vedere Georgia Spagna tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Georgia-Spagna, match valido la quinta giornata del girone E, si terrà all’Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, il 15 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso che ha sostituito Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Georgia e Spagna sarà trasmessa su Sky Sport 256 e in streaming su NOW con la telecronaca di Antonio Nucera.

(Image credit: Depositphotos)