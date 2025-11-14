Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Angola Argentina tv streaming, sfida amichevole organizzata durante questa pausa per le nazionali del mese di novembre.

Gli impegni ufficiali per le due selezioni nazionali sono terminate con la scorsa sosta, quella che c’è stata esattamente un mese fa, e ha certificato la qualificazione ai Mondiali 2026 da parte dei campioni in carica dell’Albiceleste, che potrebbero essere capitanati per l’ultima volta in una grande manifestazione da Lionel Messi. Dall’altra parte, l’Angola non è riuscita a strappare il pass per la rassegna iridata nelle qualificazioni africane che si sono concluse a ottobre, mentre adesso si stanno giocando gli spareggi.

Dove vedere Angola Argentina tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Angola-Argentina, match amichevole in questa sosta nazionali di novembre, si terrà all’Estádio 11 de Novembro di Luanda, venerdì 14 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.

Questa sfida non sarà visibile in nessun modo dall’Italia, infatti non sarà trasmessa su nessuna televisione e nemmeno piattaforma streaming. Quindi, non sarà possibile seguire i tanti giocatori argentini che militano nella nostra Serie A, fra tutti Lautaro Martinez a poco più di una settimana dal primo derby di Milano in stagione.