Puma e Lega Serie A hanno presentato oggi il nuovo Orbita Hi-Vis, il pallone ufficiale che verrà utilizzato durante i mesi invernali nelle competizioni Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e Primavera 1.

Il design, completamente rinnovato, si ispira al mondo della tecnologia e dell’innovazione digitale: linee e dettagli grafici richiamano chip, circuiti e schemi elettronici, trasformando il pallone in un omaggio al calcio del futuro, sempre più connesso, veloce e smart.

La vera rivoluzione, però, è nel colore. Per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone Hi-Vis abbandona la tradizionale base di colore giallo per adottare una tonalità Fluo Orange. Una scelta audace e allo stesso tempo funzionale, pensata per assicurare massima visibilità in ogni condizione atmosferica e per garantire un impatto visivo immediato e distintivo in campo.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Orbita Serie A Hi-Vis FIFA Quality Pro è frutto delle più recenti innovazioni sviluppate da Puma. La struttura integra una schiuma POE che migliora la sensibilità al tocco e la consistenza del rimbalzo, mentre la superficie in poliuretano 3D testurizzato da 1,2 mm ottimizza l’aerodinamica e aumenta la resistenza all’usura. La vescica in gomma e la valvola PUMA Air Lock garantiscono un’eccellente ritenzione dell’aria, mantenendo la forma e la pressione ideali nel tempo.

Il risultato è un pallone ad alte prestazioni, capace di unire precisione nei passaggi, stabilità nelle traiettorie e controllo ottimale. Ogni dettaglio è stato progettato per migliorare l’esperienza di gioco dei calciatori e quella visiva degli spettatori.