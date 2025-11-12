Puma sceglie l’arancione per la Serie A: svelato il pallone invernale 2025/26

E’ stato presentato oggi il nuovo Orbita Hi-Vis, il pallone ufficiale che verrà utilizzato durante i mesi invernali.

Di
Redazione
Marketing
Onefootball
AW25_SERIE A_WINTER_PHOTOS_BALL ONLY_2
(Foto: Lega Serie A)

Puma e Lega Serie A hanno presentato oggi il nuovo Orbita Hi-Vis, il pallone ufficiale che verrà utilizzato durante i mesi invernali nelle competizioni Serie A EniliveCoppa Italia Frecciarossa e Primavera 1. 

Il design, completamente rinnovato, si ispira al mondo della tecnologia e dell’innovazione digitale: linee e dettagli grafici richiamano chip, circuiti e schemi elettronici, trasformando il pallone in un omaggio al calcio del futuro, sempre più connesso, veloce e smart. 

La vera rivoluzione, però, è nel colore. Per la prima volta nella storia della Serie A, il pallone Hi-Vis abbandona la tradizionale base di colore giallo per adottare una tonalità Fluo Orange. Una scelta audace e allo stesso tempo funzionale, pensata per assicurare massima visibilità in ogni condizione atmosferica e per garantire un impatto visivo immediato e distintivo in campo. 

(Foto: Lega Serie A)

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Orbita Serie A Hi-Vis FIFA Quality Pro è frutto delle più recenti innovazioni sviluppate da Puma. La struttura integra una schiuma POE che migliora la sensibilità al tocco e la consistenza del rimbalzo, mentre la superficie in poliuretano 3D testurizzato da 1,2 mm ottimizza l’aerodinamica e aumenta la resistenza all’usura. La vescica in gomma e la valvola PUMA Air Lock garantiscono un’eccellente ritenzione dell’aria, mantenendo la forma e la pressione ideali nel tempo. 

Il risultato è un pallone ad alte prestazioni, capace di unire precisione nei passaggi, stabilità nelle traiettorie e controllo ottimale. Ogni dettaglio è stato progettato per migliorare l’esperienza di gioco dei calciatori e quella visiva degli spettatori. 

