Il rapporto lavorativo fra José Mourinho e il Fenerbahce si è interrotto a fine agosto, dopo la deludente eliminazione ai preliminari di Champions League con il Benfica (che ha poi ingaggiato lo stesso allenatore portoghese qualche settimana dopo), ma gli strascichi sono ancora molto attuali.

Come riportano dal quotidiano turco Yeniçag Gazetesi, Mourinho avrebbe lasciato un conto da pagare al Fenerbahce di 747mila euro che il club deve riconoscere per il periodo di 15 mesi in cui il tecnico ha soggiornato in una delle suite più lussuose del Four Seasons Hotel di Istanbul, visto che non ha mai cercato un appartamento dove vivere durante la sua esperienza sulla panchina del club, durata in tutto 16 mesi. Ancora non è chiaro chi dovrà saldare il conto, se Mourinho o il Fenerbahce.

Oltre questa cifra, il club turco dovrebbe riconoscere all’allenatore portoghese, dopo l’esonero, un indennizzo di 15 milioni di euro per la risoluzione anticipata del contratto, che aveva una scadenza fissata al 30 giugno 2026, il termine di questa stagione.