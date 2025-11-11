Liberty Rock nomina Paolo Carito alla guida della divisione sportiva globale

Liberty Rock, private office con oltre 40 anni di esperienza nella gestione patrimoniale strategica, ha annunciato la nomina di Paolo Carito come Head of Sports Activities, con effetto da ottobre 2025. Questa scelta strategica conferma l’impegno di Liberty Rock ad ampliare il proprio ruolo nel punto d’incontro tra sport globale, finanza e gestione patrimoniale

All’interno di un movimento che oggi rappresenta un’industria da 500 miliardi di dollari e che abbraccia geopolitica, finanza, media e tecnologia, Liberty Rock riconosce la profonda trasformazione in corso nel panorama sportivo internazionale. La nomina di Paolo Carito riflette la visione della Società di interpretare questo nuovo contesto attraverso un approccio interdisciplinare, in cui economia politica, geopolitica, sociologia e cultura si incontrano. Liberty Rock offre servizi su misura di wealth management e private office a una clientela di alto profilo, combinando visione strategica e profonda conoscenza delle dinamiche legate alla gestione di patrimoni complessi. L’espansione verso lo sport rappresenta una naturale evoluzione del suo approccio integrato, che già abbraccia i settori immobiliare, finanziario e ora anche quello sportivo internazionale.

Carito porta con sé oltre 20 anni di esperienza di alto livello nel settore dello sport business, dell’intrattenimento e dell’innovazione digitale. Ha ricoperto anche la carica di CEO dei Campionati Europei di Atletica a Roma nel 2024, evento che ha avuto importanti risultati: 382 milioni di telespettatori, 720 milioni di reach complessiva e un margine operativo netto del 3%, introducendo il primo villaggio commerciale gratuito e un progetto nel Metaverso che gli è valso l’Innovation Oscar (Menzione Speciale) nel 2023. Leader nella trasformazione digitale, Carito ha lanciato la prima web app per tifosi del calcio italiano, ha trasformato il canale TV della Sampdoria in una piattaforma web innovativa e ha sviluppato il sistema CRM FanSquare per la Lega Pro.

Attualmente è Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Diplomazia Sportiva (ONDIS) presso l’Università di Roma “Foro Italico”, insegna Innovazione e Trasformazione Digitale e ha pubblicato il volume “Sport, Entertainment e Digitalizzazione” (2022). Nel 2025 ha ricevuto la laurea honoris causa in Economia e Finanza Internazionale dall’ISFOA Swiss International Telematic University per la sua visione e leadership internazionale.

«Siamo orgogliosi di accogliere Paolo Carito alla guida della nostra divisione sportiva globale. La sua nomina rappresenta una tappa fondamentale nella nostra evoluzione strategica, mentre espandiamo la nostra attività nel mondo dinamico dello sport internazionale. Per i nostri clienti — family office e individui con patrimoni ultra-high-net-worth — lo sport è ormai un terreno fertile per investimento, influenza e opportunità. L’esperienza di Paolo ai massimi livelli dello sport globale, dell’innovazione e della diplomazia porterà grande valore al nostro approccio integrato alla gestione patrimoniale, dove finanza, cultura e strategia globale si incontrano», ha dichiarato Scott-Havard Williams, CEO di Liberty Rock.

«Oggi lo sport non è più solo sport, ma un’industria da 500 miliardi di dollari che comprende geopolitica, finanza, media e tecnologia. Stiamo assistendo non semplicemente a un cambiamento, ma a una vera e propria rivoluzione che – una competizione alla volta – sta ridisegnando lo scenario globale. Sono entusiasta di unirmi al team di Liberty Rock per interfacciarmi con il nuovo panorama dello sport attraverso un approccio interdisciplinare, dove la gestione patrimoniale strategica incontra la forza di trasformazione dello sport globale», ha commentato Paolo Carito.