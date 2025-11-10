ATP Finals da record: Torino alza l’asticella del montepremi

I numeri del torneo

L’edizione 2025 promette numeri da record: si prevede infatti il superamento dei 200mila biglietti venduti, oltre 15mila in più rispetto allo scorso anno. Un traguardo che conferma il crescente entusiasmo per un evento capace di trasformare Torino, ancora una volta, nella capitale mondiale del tennis.

Per accogliere un pubblico sempre più ampio, la Inalpi Arena è stata sottoposta a un importante intervento di ristrutturazione, che ha aumentato la capienza di oltre 700 posti rispetto al 2024, superando i 10mila spettatori in tutte le 15 sessioni complessive.

L’ampliamento è stato possibile grazie all’aggiunta di nuove file e tribunette, oltre alla riconfigurazione delle aree esistenti: un adeguamento necessario per rispondere alla forte domanda internazionale di biglietti.

La corsa alla vetta del ranking

Dal punto di vista sportivo, le Finals avranno un peso decisivo nella corsa al numero uno del ranking ATP. In testa alla classifica arriva Carlos Alcaraz, reduce da una stagione di altissimo livello.

Alle sue spalle c’è Jannik Sinner, campione in carica, deciso a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e a ripetere il percorso perfetto che gli aveva fruttato 1500 punti, contro i soli 200 raccolti dallo spagnolo, eliminato nella fase a gironi del 2024.

I calcoli per assicurarsi la vetta sono presto fatti: il murciano sarà automaticamente il numero uno se vincerà almeno tre partite tra girone e fase a eliminazione diretta; l’altoatesino, invece, dovrà trionfare nuovamente sperando in un passo falso del rivale.

I volti delle Finals

Tra gli italiani ci sarà anche Lorenzo Musetti, al debutto assoluto alle Finals. Il carrarino ha ottenuto l’ultimo pass disponibile dopo la rinuncia di Novak Djokovic, che ha deciso di non partecipare all’evento. Il carrarino è reduce dalla finale del torneo 250 di Atene, persa proprio contro il fuoriclasse serbo.

Saranno tra i protagonisti anche Alexander Zverev, terzo nella Race, Ben Shelton, alla sua prima presenza tra l’elite del tennis mondiale insieme al suo connazionale Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, e l’australiano Alex de Minaur.

A completare il roster Felix Auger-Aliassime, che ha strappato l’ultimo posto utile dopo una corsa serrata con Musetti, superato di cinque punti grazie alla finale raggiunta a Parigi contro Sinner, poi vincitore del Master indoor della Ville Lumière.

Il prize-money stanziato

Sul fronte economico, l’edizione 2025 delle Finals mette in palio un montepremi complessivo di 15,5 milioni di dollari, con il campione imbattuto che avrà la possibilità di intascare oltre 5 milioni di dollari, la cifra più elevata conseguibile dal vincitore di un torneo ATP.

La sola vittoria in finale pesa per poco meno del 50% della cifra massima raggiungibile arrivando a valere 2,4 milioni di dollari, mentre il finalista sconfitto riceverà un minimo di 1,6 milioni, tra bonus per il successo in semifinale e premi conseguiti nel raggruppamento.

Anche la semplice partecipazione è retribuita: ogni tennista riceverà 331mila euro se disputerà tutte e tre le partite del girone, mentre le due riserve avranno un compenso garantito di 155mila euro, anche qualora non dovessero scendere in campo.

Nel doppio, dove l’Italia sarà rappresentata dalla coppia Simone Bolelli – Andrea Valvassori, il duo vincente potrà conquistare fino a 953mila dollari in caso di percorso perfetto, mentre i finalisti si divideranno almeno 275mila euro.