Inter Under 23 Vicenza in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Vicenza in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo la 12esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’AlbinoLeffe è in programma per domenica 8 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Inter Under 23 Vicenza in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Inter Under 23 Vicenza in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Inter Under 23-Vicenza, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Ore 12.30

INTER U23-L.R. VICENZA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

JUVENTUS NEXT GEN-FORLÌ

Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

CATANIA-TEAM ALTAMURA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

UNION BRESCIA-ALCIONE MILANO

Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

PERUGIA-AREZZO

Sky Sport 253 e NOW

SIRACUSA-LATINA

Sky Sport 254 e NOW

PRO VERCELLI-TRIESTINA

Sky Sport 255 e NOW

TRENTO-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

NOVARA-LECCO

Sky Sport 252 e NOW

CARPI-LIVORNO

Sky Sport 253 e NOW

MONOPOLI-CASERTANA

Sky Sport 254 e NOW

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

FOGGIA-BENEVENTO

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

TERNANA-VIS PESARO

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Ore 20.30