Il Fatto Quotidiano: Meloni si dice romanista ma gestiva una pagina di tifosi della Lazio

Giorgia Meloni si è sempre detta, in tempi sospetti, tifosa della Roma. Ma, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, la presidente del Consiglio ha da sempre sostenuto la Lazio, come conferma il blog gestito da una giovane Meloni per i tifosi biancocelesti.

Si torna indietro a cavallo degli anni 2000, per trovare una giovanissima Meloni a capo di una pagina di tifosi sfegatati della Lazio. A scriverci è direttamente l’attuale presidente del Consiglio che non lesina attacchi contro gli arbitri con una sezione del blog dedicata proprio a loro e dal titolo “Fagli male!”, con una immagine che campeggia: corredo di pomodori da lanciare. «Come sta andando il campionato è sotto gli occhi di tutti – scriveva Meloni – ma sarebbe riduttivo e ingenuo pensare che (gli arbitri, ndr) siano solo degli incompetenti incapaci di fare quello per cui sono lautamente pagati ogni domenica».

Ma non solo arbitri, Meloni scrive anche degli avversari sul campo della Lazio, compreso il Milan di Berlusconi e Galliani, con cui negli anni si troverà spalla a spalla al Governo e in Parlamento. Invece, stima infinita per Simone Inzaghi, ai tempi attaccante biancoceleste, che viene messo in contrapposizione con il fratello Filippo, che gioca nel Milan: «Non tutti gli Inzaghi vengono per nuocere», il commento all’epoca di una giovane Meloni. L’ammirazione per il bomber della Lazio convince l’attuale presidente del Consiglio a dedicargli un sito dal nome “simone-inzaghi.com”, che lei stessa descrive così: «In questa mia pagina troverete tutto quello che volete sapere, vedere e conoscere del mitico Simone! Ho inserito anche delle immagini inedite (le ho scattate io!)».

Sempre dal blog dedicato ai tifosi della Lazio, si evince un risentimento profondo di Meloni per la Juventus. «In tema di furti non credo proprio che voi possiate fare la morale a nessuno», si legge in una risposta a un tifoso bianconero». Infine, ammette: «Le partite le vedo in pizzeria – confessa a un utente che snobba le pay tv – i soldi miei Berlusca e Galliani non li beccano».