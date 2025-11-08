Atalanta Under 23 Giugliano in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Giugliano in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 12esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il l’Audace Cerignola è in programma per sabato 8 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Atalanta Under 23 Giugliano in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Atalanta Under 23 Giugliano in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Atalanta Under 23-Giugliano, la programmazione di Sky, relativa alla 13esima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 8 NOVEMBRE
Ore 14.30
- ATALANTA U23-GIUGLIANO
Sky Sport 251 e NOW
- TRAPANI-AZ PICERNO
Sky Sport 252 e NOW
- RENATE-VIRTUS VERONA
Sky Sport 253 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-CITTADELLA
Sky Sport 254 e NOW
- BRA-PINETO
Sky Sport 255 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-PERGOLETTESE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- RAVENNA-TORRES
Sky Sport 251 e NOW
- COSENZA-CASARANO
Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-PONTEDERA
Sky Sport 253 e NOW
- PRO PATRIA-LUMEZZANE
Sky Sport 254 e NOW
- PIANESE-RIMINI
Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Ore 12.30
- INTER U23-L.R. VICENZA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-FORLÌ
Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- CATANIA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- UNION BRESCIA-ALCIONE MILANO
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-AREZZO
Sky Sport 253 e NOW
- SIRACUSA-LATINA
Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-TRIESTINA
Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- NOVARA-LECCO
Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-LIVORNO
Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-CASERTANA
Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 255 e NOW
- GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- FOGGIA-BENEVENTO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-VIS PESARO
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Ore 20.30
- SALERNITANA-CROTONE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW