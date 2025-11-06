Marotta sul nuovo stadio: «Punteremo su modernità, qualità e sicurezza»

Prima del fischio di inizio di Inter-Kairat Almaty nella serata di ieri, il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rogito, siglato qualche ora prima, che ha permesso a Inter e Milan di diventare i nuovi proprietari dello stadio Meazza e delle aree limitrofe del quartiere San Siro.

«Oggi è una giornata storica per Milano, per le due squadre milanesi e per l’Italia intera – ha esordito Marotta –. San Siro è un’icona della nazione. La volontà delle due società è quella di costruire uno stadio che rispecchi gli standard di modernità in termini di accoglienza, ospitalità, sicurezza, attrazione, e che rappresenti un punto di riferimento della zona. Altro obiettivo è quello di riqualificare questo quartiere, altrettanto importante per la città e per il Comune di Milano. Quest’operazione, seppur tra mille difficoltà, rappresenterà qualcosa di straordinario e sarà un valore aggiunto per l’intera collettività».

Sulle tempistiche: «Non voglio sbilanciarmi, però dovrà essere pronto per gli Europei. Quindi, prima del 2032. Sono sicuro che ci saranno tante salite da scalare, purtroppo l’Italia ha questo tipo di burocrazia, ma non ci scoraggiamo. La nostra proprietà è molto determinata e come Inter la ringraziamo per la tenacia nel perseguire un obiettivo che da anni la società mirava a centrare. Sono certo che arriveremo fino in fondo».

L’operazione nuovo San Siro dovrebbe costare circa 1,3 miliardi di euro. Costo che sarà diviso fra Inter e Milan: «È chiaro che l’asset stadio rappresenta un arricchimento del patrimonio, che porta dei vantaggi economici e finanziari. Anche l’incasso del botteghino sarà incrementato, alla luce dei servizi di qualità che in ogni partita la società potrà garantire. Il concetto di sostenibilità, però, deve essere perseguito, non soltanto attraverso lo stadio ma anche con la valorizzazione del nostro movimento calcistico. Abbiamo difficoltà a potenziare le nostre risorse. Mi riferisco soprattutto alla vendita dei diritti televisivi, che rappresentano una parte importante dei ricavi di ogni singola società. C’è un enorme gap tra Italia, Spagna, Germania e soprattutto Inghilterra. Come possiamo colmarlo? Attraverso la costruzione di stadi importanti e l’offerta di un prodotto calcistico di alta qualità».