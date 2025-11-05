Firmato il rogito: San Siro diventa di Inter e Milan

San Siro diventa ufficialmente di Inter e Milan. È stato infatti firmato in mattinata il rogito che permette ai due club milanesi di diventare proprietari dello stadio Meazza e delle aree limitrofe.

L’incontro presso lo studio del notaio Filippo Zabban, in centro città, è iniziato alle 7.30 e si è chiuso intorno alle 12, con i dirigenti dei club che sono usciti alla spicciolata. Al momento sono in corso le ultime pratiche, ma le firme sono già arrivate. “Le cose belle richiedono sempre tempo”, ha risposto il presidente del Milan Paolo Scaroni all’uscita dallo studio, a chi gli chiedeva se la ritenesse una vittoria personale, come riportato da Radiocor.

Il prezzo complessivo concordato per l’acquisto ammonta a 197,08 milioni di euro (oltre IVA), che Inter e Milan verseranno al Comune in più fasi: