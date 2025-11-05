San Siro, cosa succede ora: il cronoprogramma dei lavori verso il nuovo stadio

San Siro è diventato ufficialmente di proprietà di Inter e Milan. Con la firma del rogito, andata in scena oggi, i due club milanesi hanno concluso le operazioni per diventare proprietarie dell’impianto e delle aree circostanti. Un’operazione propedeutica alla realizzazione del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio e la demolizione di quello che accompagna i club da decenni.

Quando si parla di San Siro, uno dei temi più caldi è quello relativo alle tempistiche per la realizzazione di tutto il progetto studiato dalle due società. Quanto tempo ci vorrà per costruire il nuovo stadio? E per la demolizione e rifunzionalizzazione del Meazza? E quando saranno complete tutte le opere previste?





Calcio e Finanza ha consultato documenti ufficiali in grado di fornire una risposta a tutte queste domande. Dalla costruzione del nuovo impianto all’inaugurazione del comparto polifunzionale, questa testata è in grado di svelare il cronoprogramma che – a meno di intoppi – coprirà di fatto il prossimo decennio, fino a novembre del 2035.

San Siro programma lavori – FASE 1 DI SVILUPPO (realizzazione nuovo stadio e demolizione Meazza)

Progettazione preliminare, definitiva, redazione del piano attuativo e Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da marzo 2025 a febbraio 2026 (12 mesi)

Presentazione piano attuativo – febbraio 2026

Approvazione del piano attuativo – da febbraio 2026 a febbraio 2027 (12 mesi)

Pre istruttoria el Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da gennaio 2026 a giugno 2026 (6 mesi)

Presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – luglio 2026

Valutazione Impatto Ambientale più Conferenza dei Servizi per approvazione finale del progetto e rilascio dei titoli abilitativi (Legge Stadi) – da luglio 2026 a marzo 2027 (8 mesi)

Stipula della convenzione per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e rilascio e pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – marzo 2027

Stipula della convenzione urbanistica – marzo 2027

Progettazione esecutiva delle opere urbanizzazione a scomputo oneri e successiva validazione del progetto – da agosto 2026 a gennaio 2027 (6 mesi)

Gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – da marzo 2027 ad agosto 2027 (5 mesi)

Progettazione esecutiva delle opere private – da ottobre 2026 a luglio 2027 (9 mesi)

Autorizzazioni finali relative alla progettazione esecutiva delle opere private – da marzo 2027 a luglio 2027 (4 mesi)

Interventi di bonifica, incluso riassetto aree esterne Meazza – da dicembre 2025 a luglio 2027 (19 mesi)

Mobilizzazione e predisposizione cantiere – da aprile 2027 a ottobre 2027 (6 mesi)

Realizzazione opere di urbanizzazione – da agosto 2027 a gennaio 2030 (29 mesi)

Realizzazione del nuovo stadio di Milano – da ottobre 2027 a ottobre 2030 (36 mesi)

Collaudi finali – da gennaio 2030 a dicembre 2030 (11 mesi)

INAUGURAZIONE DEL NUOVO STADIO DI MILANO – dicembre 2030

Gara ad evidenza pubblica per le attività di demolizione dello stadio Meazza – da ottobre 2030 a marzo 2031 (5 mesi)

Attività di demolizione e parziale conservazione dello stadio Meazza – da aprile 2031 a maggio 2032 (14 mesi)

San Siro programma lavori – FASE 2 DI SVILUPPO (comparto polifunzionale e rifunzionalizzazione Meazza)