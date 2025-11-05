San Siro, cosa succede ora: il cronoprogramma dei lavori verso il nuovo stadio

San Siro è diventato ufficialmente di proprietà di Inter e Milan. Con la firma del rogito, andata in scena oggi, i due club milanesi hanno concluso le operazioni per diventare proprietarie dell’impianto e delle aree circostanti. Un’operazione propedeutica alla realizzazione del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio e la demolizione di quello che accompagna i club da decenni.
Quando si parla di San Siro, uno dei temi più caldi è quello relativo alle tempistiche per la realizzazione di tutto il progetto studiato dalle due società. Quanto tempo ci vorrà per costruire il nuovo stadio? E per la demolizione e rifunzionalizzazione del Meazza? E quando saranno complete tutte le opere previste?
Calcio e Finanza ha consultato documenti ufficiali in grado di fornire una risposta a tutte queste domande. Dalla costruzione del nuovo impianto all’inaugurazione del comparto polifunzionale, questa testata è in grado di svelare il cronoprogramma che – a meno di intoppi – coprirà di fatto il prossimo decennio, fino a novembre del 2035.
San Siro programma lavori – FASE 1 DI SVILUPPO (realizzazione nuovo stadio e demolizione Meazza)
- Progettazione preliminare, definitiva, redazione del piano attuativo e Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da marzo 2025 a febbraio 2026 (12 mesi)
- Presentazione piano attuativo – febbraio 2026
- Approvazione del piano attuativo – da febbraio 2026 a febbraio 2027 (12 mesi)
- Pre istruttoria el Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – da gennaio 2026 a giugno 2026 (6 mesi)
- Presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – luglio 2026
- Valutazione Impatto Ambientale più Conferenza dei Servizi per approvazione finale del progetto e rilascio dei titoli abilitativi (Legge Stadi) – da luglio 2026 a marzo 2027 (8 mesi)
- Stipula della convenzione per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e rilascio e pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – marzo 2027
- Stipula della convenzione urbanistica – marzo 2027
- Progettazione esecutiva delle opere urbanizzazione a scomputo oneri e successiva validazione del progetto – da agosto 2026 a gennaio 2027 (6 mesi)
- Gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – da marzo 2027 ad agosto 2027 (5 mesi)
- Progettazione esecutiva delle opere private – da ottobre 2026 a luglio 2027 (9 mesi)
- Autorizzazioni finali relative alla progettazione esecutiva delle opere private – da marzo 2027 a luglio 2027 (4 mesi)
- Interventi di bonifica, incluso riassetto aree esterne Meazza – da dicembre 2025 a luglio 2027 (19 mesi)
- Mobilizzazione e predisposizione cantiere – da aprile 2027 a ottobre 2027 (6 mesi)
- Realizzazione opere di urbanizzazione – da agosto 2027 a gennaio 2030 (29 mesi)
- Realizzazione del nuovo stadio di Milano – da ottobre 2027 a ottobre 2030 (36 mesi)
- Collaudi finali – da gennaio 2030 a dicembre 2030 (11 mesi)
- INAUGURAZIONE DEL NUOVO STADIO DI MILANO – dicembre 2030
- Gara ad evidenza pubblica per le attività di demolizione dello stadio Meazza – da ottobre 2030 a marzo 2031 (5 mesi)
- Attività di demolizione e parziale conservazione dello stadio Meazza – da aprile 2031 a maggio 2032 (14 mesi)
San Siro programma lavori – FASE 2 DI SVILUPPO (comparto polifunzionale e rifunzionalizzazione Meazza)
- Preparazione e presentazione della proposta di progetto urbanistico di dettaglio della fase 2 – da luglio 2027 a gennaio 2028 (6 mesi)
- Approvazione del progetto urbanistico di dettaglio della fase 2 – da gennaio 2028 a dicembre 2030 (36 mesi)
- Preparazione e presentazione del Progetto Definitivo alle autorità competenti – da gennaio 2031 a luglio 2031 (7 mesi)
- Approvazione del progetto definitivo, stipula convenzione e rilascio dei titoli abilitativi – da agosto 2031 a febbraio 2032
- Progettazione esecutiva delle opere di fase 2 e autorizzazioni finali – da marzo 2032 a gennaio 2033 (11 mesi)
- Interventi di bonifica e successiva certificazione – da settembre 2031 a giugno 2033 (22 mesi)
- Mobilizzazione e realizzazione delle opere di fase 2, inclusa la rifunzionalizzazione del Meazza – da luglio 2033 a novembre 2035 (29 mesi)
- INAUGURAZIONE COMPARTO POLIFUNZIONALE DI FASE 2, INCLUSIVO DEL MEAZZA RIFUNZONALIZZATO