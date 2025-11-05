Dall'Argentina a Spagna e Germania: Adidas lancia le nuove divise Home di 22 nazionali

Quest’oggi, Adidas ha svelato i kit Home ufficiali delle 22 squadre partner in vista dei Mondiali 2026, tra cui c’è anche l’Italia: Algeria, Argentina, Belgio, Cile, Colombia, Costa Rica, Germania, Ungheria, Giappone, Messico, Irlanda del Nord, Perù, Qatar, Arabia Saudita, Scozia, Spagna, Svezia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Galles.

La linea scelta dal marchio tedesco combina identità visive e tradizioni storiche di ogni nazione e le ritrae con un’estetica contemporanea e proiettata al futuro. I design sono rappresentativi di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive sul calcio, con l’obiettivo di colmare il divario tra ogni generazione di tifosi, in vista della più grande Coppa del Mondo di sempre.

Ogni divisa riflette il cuore di ogni nazione attraverso combinazioni di colori e motivi che celebrano aspetti chiave dell’identità di ciascuna di esse. Dalle loro ricche storie ai famosi paesaggi, fino all’architettura tradizionale e ai design iconici delle maglie passate: ogni maglia mira a unire i tifosi attorno a una passione condivisa per il proprio Paese. In tutta la collezione sono presenti dettagli che richiamano la storia leggendaria del torneo della Coppa del Mondo, inclusi riferimenti a design storici delle maglie, vittorie passate e date memorabili. Piccole gemme che possono essere scoperte una alla volta, creando continui momenti di apprezzamento e sorpresa per i tifosi al di là del primo sguardo.

L’intera gamma è realizzata per le migliori prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di alta pressione ad affrontare le diverse condizioni che incontreranno nelle tre nazioni ospitanti. Per affrontare le condizioni climatiche più intense e calde, i tessuti elasticizzati meccanici ingegnerizzati in 3D mappati sul corpo, che incorporano i più recenti materiali CLIMACOOL+ di Adidas, allontanano il sudore più velocemente, mantenendo i giocatori asciutti più a lungo. Le ampie strisce traforate consentono la massima traspirabilità, mentre i fori in mesh strategicamente posizionati sia sul tessuto che sulle finiture offrono la migliore permeabilità all’aria, garantendo una traspirazione ottimale anche in condizioni climatiche più impegnative.

La collezione presenta anche una nuova espressione del logo Adidas, presentato in una versione lenticolare stampata a caldo: questo processo crea un aspetto unico nel suo genere, cambiando forma al logo Adidas e aggiungendo un dettaglio visivo audace e innovativo. Tutte le maglie Home delle federazioni partner di Adidas saranno disponibili dal 6 novembre tramite il sito ufficiale del marchio tedesco e punti vendita selezionati.

(Image credit: Depositphotos)