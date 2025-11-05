Inter, obiettivo 12 punti: vincere con il Kairat per centrare almeno i playoff di Champions

La scorsa stagione della Champions League, la prima dopo il cambio di format voluto dalla UEFA, ha fissato una soglia ben chiara per tutte le 36 partecipanti che mirano a qualificarsi almeno per gli spareggi con vista sugli ottavi di finale.

Ovviamente, si tratta solamente di una stagione e quindi di un solo dato utile da confrontare con quella di quest’anno, ma è comunque utile a farsi una idea dei punti necessari per conquistare un posto nelle prime 24, o anche nelle prime otto, che sono quelle che accederanno direttamente agli ottavi di finale. E sotto questo lato, le big riconosciute del calcio europeo sembrano aver recepito il messaggio dalla scorsa edizione e vogliono liberarsi dal doppio impegno nel mese di febbraio, anche se per il PSG fu la prima pietra sulla quale costruire il successo finale a maggio.

Andando a guardare la classifica finale del girone unico della scorsa stagione, per rientrare nelle prime 24 son bastati 11 punti, anche se a quella quota ci arrivò la stessa Dinamo Zagabria, prima delle eliminate, ma con una differenza reti davvero deficitaria pari a -7. In virtù di questi dati, basta vincere quattro partite per essere pressoché certi di arrivare almeno nelle prime 24 alla fine delle otto giornate. Un traguardo che è a un passo per l’Inter, senza ombra di dubbio la formazione italiana che ha approcciato al meglio la competizione, anche grazie a un calendario sulla carta favorevole che ha diviso nella prima parte le avversarie meno blasonate, mentre nella seconda Lautaro Martinez e compagni dovranno vedersela, in ordine, con Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Certo affrontare queste quattro avversarie avendo in cascina già 12 punti (non bisogna sbagliare questa sera contro il Kairat Almaty) è ben diverso che iniziare il proprio cammino europeo magari incontrando due big nelle prime partite. Ma fatto sta che una vittoria contro la formazione kazaka regalerebbe la certezza ai nerazzurri di essere almeno qualificati per i playoff, ma con la concreta possibilità di giocarsi i primi otto posti nelle prossime quattro partite.

Un obiettivo, quello dei playoff, che inizia a incombere sulle altre italiane, che sono più attardate rispetto all’Inter in classifica. La Juventus non ha ancora centrato una vittoria ed è a 3 punti dopo le prime quattro giornate. Poco più avanti il Napoli di Antonio Conte che si trova a 4 punti, dopo il deludente pareggio interno contro l’Eintracht Francoforte. Infine l’Atalanta, impegnata questa sera a Marsiglia per provare a mettere fieno in cascina dopo i 4 punti conquistati nelle prime tre giornata.