San Siro, tutto pronto per il rogito: domani può arrivare la vendita a Inter e Milan

San Siro è pronto a diventare di proprietà di Inter e Milan. Domani, a meno di slittamenti dell’ultima ora, dovrebbe essere il giorno della firma del rogito tra il Comune di Milano e i due club per la cessione dell’impianto e delle aree limitrofe.

La giornata di mercoledì era già stata indicata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nei giorni scorsi come quella in cui sarebbero arrivate le firme sui documenti. E, al momento, la strada dovrebbe essere questa: mai dire mai, però, come dimostrato anche dallo slittamento della scorsa settimana quando sembrava tutto fatto.

«Credo tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso sia veramente l’atto finale», ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta dopo l’assemblea della Lega Serie A di lunedì.

Tra i temi tecnici c’erano anche le questioni legate alle coperture finanziarie. In particolare, sarà Banco BPM il garante finanziario dell’operazione che porterà Inter e Milan ad acquistare dal Comune di Milano lo stadio Giuseppe Meazza e le sue aree circostanti.

L’istituto di credito milanese – come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha infatti emesso una fideiussione a prima richiesta a garanzia del pagamento delle rate del prezzo differito, per un importo complessivo garantito pari a 124,07 milioni di euro.

L’operazione, che sarà formalizzata con atto notarile a cura del dott. Filippo Zabban, riguarda il compendio immobiliare denominato “Grande Funzione Urbana San Siro”, che comprendente lo stadio Giuseppe Meazza (circa 70mila metri quadrati) e le aree edificabili limitrofe (circa 211mila metri quadrati).

Il prezzo dell’operazione e le modalità di pagamento

Il prezzo complessivo concordato per l’acquisto ammonta a 197,08 milioni di euro (oltre IVA), che l’acquirente verserà al Comune in più fasi:

91,96 milioni di euro saranno corrisposti prima della firma del contratto di compravendita;

una seconda rata sarà calcolata sulla base della superficie lorda del nuovo stadio e dovrà essere pagata entro 30 giorni dal verificarsi di determinate condizioni urbanistiche;

l’importo residuo sarà versato entro 10 giorni dal completamento delle opere di parziale demolizione del Meazza;

un eventuale saldo massimo di 22 milioni di euro sarà pagato al termine delle opere oggetto di deduzione.

Proprio queste rate differite sono coperte dalla garanzia rilasciata da Banco BPM, che si è impegnata a versare al Comune gli importi dovuti a prima richiesta, in caso di mancato pagamento da parte dell’acquirente. La banca, in qualità di garante, si è obbligata a versare al Comune – senza possibilità di preventiva escussione dell’obbligato principale – le somme indicate come dovute, entro 15 giorni dalla richiesta.