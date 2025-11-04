Juve, Vlahovic rinnova? Come può cambiare il suo costo a bilancio

In estate la separazione era parsa inevitabile. Poi la permanenza, con l’idea di arrivare a scadenza nel 2026 e ripartire nella stagione successiva con una nuova avventura. Adesso, a distanza di poche settimane, si fa largo l’ipotesi che la Juventus e Dusan Vlahovic possano proseguire il loro percorso assieme, sotto la nuova gestione di Luciano Spalletti.

Nulla è ancora definito, ma con il passare del tempo si starebbe ripresentando la possibilità di arrivare a un rinnovo di quel contratto che ha portato l’attaccante serbo a guadagnare la cifra monstre di 12 milioni di euro netti a stagione (22,2 milioni lordi). Un ingaggio non più sostenibile, aspetto chiave per capire se e come Vlahovic e la Juventus riusciranno ad andare avanti assieme.

Ma come cambierebbero i costi per il club bianconero in caso di rinnovo? Partendo dalle cifre attuali, come detto l’ingaggio di Vlahovic pesa per circa 22,2 milioni di euro lordi sui conti della Juventus. A questa cifra si aggiunge la maxi quota ammortamento per poco più di 19,5 milioni di euro, per un costo complessivo pari a quasi 42 milioni di euro.

Vlahovic costo rinnovo – Il potenziale peso sui conti

Secondo indiscrezioni, difficilmente una nuova intesa supererà i 6 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a 11,1 milioni di euro lordi. Ipotizzando che le parti si mettano d’accordo per un triennale, il costo complessivo finale dipenderà dalla data in cui la Juventus ufficializzerà eventualmente il rinnovo di contratto, come dimostrano altri casi simili (per esempio, il rinnovo di Perin a ottobre 2024 con contratto in scadenza a giugno 2025).

Se il rinnovo fosse ufficializzato a fine stagione, il cartellino di Vlahovic sarebbe completamente ammortizzato e il costo per la Juventus sarebbe solamente quello dello stipendio lordo (11,1 milioni nella nostra simulazione). Se invece il rinnovo arrivasse a metà stagione, per fare un esempio, ipotizzando sempre un triennale il costo nel 2025/26 scenderebbe a 33,37 milioni di euro.

Nella stagione successiva, considerando la nuova quota ammortamento da poco meno di 2,8 milioni di euro e il nuovo stipendio al ribasso da 11,1 milioni lordi, il costo totale ammonterebbe a circa 13,9 milioni di euro: meno di un terzo rispetto a quanto Vlahovic sta pesando sui conti della Juventus nella stagione in corso.