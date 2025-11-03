Serie A, oggi l'assemblea per il nuovo consigliere FIGC: Chiellini in pole

Giornata chiave per la Lega Serie A. I club si ritroveranno in assemblea questa mattina – a partire dalle ore 11.30 – per eleggere il terzo consigliere di nomina della massima Lega professionistica all’interno del Consiglio FIGC. Per statuto il massimo campionato ha diritto di esprimere tre componenti in seno all’assise contemperante i vari interessi del calcio italiano, composta da diciotto membri.

Come raccontato nell’editoriale del weekend, dopo il passaggio all’Aston Villa dell’ex Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus Francesco Calvo, un posto è ora vacante e nella giornata odierna si dovrà decidere chi sarà il terzo manager che affiancherà in quel consesso il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia.

La Juventus, per il gioco dei pesi e contrappesi nelle varie posizioni che governano il calcio italiano, ritiene di avere il diritto di sostituire Calvo con un altro manager bianconero e la scelta del club è quella di Giorgio Chiellini, ora Director of Football Strategy della società. D’altro lato non è un mistero che Marotta avrebbe gradito la presenza in via Allegri di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e uno degli amici più fidati nel mondo del calcio del presidente nerazzurro.

Non da sottovalutare poi la posizione di Saverio Sticchi Damiani. Il presidente del Lecce aveva compiuto un passo indietro in occasione di una serie di incontri informali tra il gruppo di società che portò nel dicembre 2024 all’elezione di Ezio Simonelli quale presidente di Lega Serie A. Un passo indietro che lasciò spazio ad altri presidenti di Serie A per alcune posizioni specifiche nei palazzi del potere. Il tutto con la promessa che sarebbe stato scelto dallo stesso blocco di società quando si sarebbe liberata una nuova posizione di rilievo. E in questa veste il numero uno del club pugliese potrebbe rappresentare anche l’alfiere delle piccole nel consesso di via Allegri.

Secondo quanto trapela dai palazzi del calcio, la Juventus dovrebbe riuscire a fare passare la sua linea e quindi quasi sicuramente Chiellini sarà eletto quale terzo membro della Lega Serie A all’interno del Consiglio federale. Come si diceva però le sorprese sono sempre all’ordine del giorno all’interno del palazzo di via Rosellini a Milano, sede della Lega Serie A, e se la Juventus non dovesse riuscire nel suo intento e quindi perdere il suo slot nelle poltrone del calcio, è evidente che si tratterebbe di una sconfitta politica non indifferente per Comolli e per il club bianconero nella sua interezza.