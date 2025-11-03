San Siro, scontro sui biglietti gratis ai politici: da Inter e Milan ok solo a scuole e comunità

Con la costruzione del nuovo San Siro, impianto che sarà di proprietà di Inter e Milan, le due società non garantiranno uno slot di biglietti gratuiti ai politici. Una prassi che fino ad ora si era rinnovata ogni stagione, (comprendendo anche i concerti al Meazza) con due tagliandi garantiti a ognuno dei rappresentanti eletti al Comune di Milano. Questa notizia ha scatenato quella che si può definire una vera e propria protesta.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno, a confermare la nuova politica scelta dalle due società è lo stesso sindaco Giuseppe Sala (grande tifoso interista): «L’assegnazione dei biglietti gratis ai consiglieri comunali nel nuovo San Siro non è nell’accordo tra Comune e club. Milan e Inter, però, ci dicono che garantiranno comunque biglietti gratis a scuole e comunità. Per quanto riguarda gli omaggi ai consiglieri comunali, non so. Cominciamo a chiudere la vendita dello stadio e poi vedremo».

Una volta siglato il rogito, che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana, a decadere sarà anche la convenzione fra club e Comune che riguarda i controlli dei vigili urbani durante partite e concerti e sulla pulizia dell’area dello stadio in occasione degli eventi sportivi e musicali. «La convenzione è da ripensare perché c’è la questione dei vigili e della pulizia dell’area dello stadio. Dopo il rogito si comincerà a lavorare su questo aspetto», ha commentato Sala.

Ma su questo punto si è scatenato l’ennesimo caso politico, con il consigliere di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che ha commentato: «È molto grave che il sindaco e l’amministrazione si accorgano ora che la convenzione scadrà al momento del rogito. Una convenzione importante non tanto per i biglietti gratis quanto per i servizi correlati a partite e concerti: gestione della viabilità e pulizia dell’area. Mi auguro che nel periodo di vuoto amministrativo non si verifichino problemi».