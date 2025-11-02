Non solo la Champions: Netflix studia un’offerta per Warner Bros Discovery

Netflix sta valutando attivamente un’offerta per acquisire gli asset cinematografici e di streaming di Warner Bros Discovery, avendo già nominato un consulente finanziario e ottenuto accesso alle informazioni economiche riservate, secondo tre fonti a conoscenza della questione. Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters.

Il servizio di streaming video ha incaricato Moelis & Co, la banca d’investimento che aveva assistito Skydance Media nella sua offerta vincente per Paramount Global, di esaminare un’eventuale proposta. Netflix avrebbe inoltre ottenuto l’accesso alla data room, che contiene i dettagli finanziari necessari per formulare un’offerta, secondo altre due fonti informate.





Warner Bros Discovery e Moelis hanno rifiutato di commentare. Netflix non è stata raggiungibile per un commento. L’acquisizione degli studi cinematografici di Warner Bros darebbe a Netflix il controllo su alcune delle saghe e dei personaggi più redditizi di Hollywood, tra cui i franchise di Harry Potter e DC Comics. Gli studi televisivi Warner Bros, tra i più prolifici del settore, producono inoltre molte delle serie di successo presenti su Netflix. HBO e il relativo servizio di streaming aggiungerebbero inoltre nuovi abbonati.

L’amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, ha dichiarato agli investitori la scorsa settimana che, pur essendo l’azienda tradizionalmente «più costruttrice che acquirente», valuta le acquisizioni in base a criteri come «la portata dell’opportunità» e la capacità di «rafforzare l’offerta di intrattenimento della società». Sarandos ha inoltre indicato che Netflix non sarebbe interessata ad acquisire le reti televisive via cavo di Warner Bros Discovery, che comprendono CNN, TNT, Food Network e Animal Planet.

«In passato siamo stati molto chiari sul fatto che non abbiamo alcun interesse a possedere le reti dei media tradizionali» ha detto Sarandos nel video per gli investitori del terzo trimestre. «Non c’è alcun cambiamento su questo punto». Warner Bros Discovery ha annunciato la scorsa settimana di voler iniziare a valutare le proprie opzioni, dopo aver ricevuto tre offerte da Paramount Skydance per l’acquisizione dell’intera società.

L’azienda ha dichiarato che il consiglio di amministrazione valuterà se procedere con la divisione pianificata — che separerebbe gli studi cinematografici e televisivi Warner Bros, HBO e il servizio di streaming HBO Max dalle attività televisive — oppure prendere in considerazione la vendita totale o parziale della società. Il presidente di Comcast, Mike Cavanagh, ha dichiarato giovedì agli investitori che l’azienda sta esaminando asset mediatici che potrebbero essere «complementari» alle proprie attività attuali. Ha inoltre respinto le perplessità di chi dubita che Comcast possa ottenere le necessarie approvazioni regolatorie, affermando che «più cose sono possibili di quanto faccia pensare parte dei commenti pubblici in circolazione».

Recentemente, Netflix è stata accostata anche al mondo del calcio come uno dei player che potrebbe potenzialmente entrare nella corsa per i diritti televisivi della Champions League dal 2027. La UEFA ha dato il via all’asta nelle scorse settimane e ha studiato un pacchetto che potrebbe attrarre attori proprio come il colosso dello streaming.