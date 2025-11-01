Adesso è ufficiale. Con una nota pubblicata questa mattina sul proprio sito, il Genoa ha comunicato che Patrick Vieira non è più l’allenatore della prima squadra. «La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale».

A seguito della separazione – la seconda in Serie A nel 2025/26 dopo l’esonero di Igor Tudor alla Juventus – la guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita, coadiuvato da mister Domenico Criscito, ex difensore che vanta una lunga carriera tra le fila del Grifone.

Genoa nuovo allenatore – I nomi per la panchina del Grifone

Criscito e Murgita saranno in ogni caso dei traghettatori in vista del prossimo allenatore: si fanno già i nomi di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti per il futuro. Vieira è arrivato al Genoa nel 2024: nella scorsa stagione aveva portato alla salvezza il club di Genova, mentre quest’anno le zero vittorie in nove partite di campionato lo hanno condannato.