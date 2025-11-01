Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 12esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il l’Audace Cerignola è in programma per sabato 1° novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Audace Cerignola-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla 12esima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 1° NOVEMBRE
Ore 14.30
- AREZZO-CAMPOBASSO
Sky Sport 251 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23
Sky Sport 252 e NOW
- TEAM ALTAMURA-COSENZA
Sky Sport 253 e NOW
- CASARANO-MONOPOLI
Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-NOVARA
Sky Sport 255 e NOW
- PINETO-PIANESE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- VIRTUS VERONA-TRENTO
Sky Sport 251 e NOW
- RIMINI-BRA
Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Ore 12.30
- TRIESTINA-UNION BRESCIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 259 e NOW
- LIVORNO-FORLÌ
Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- GUBBIO-TERNANA
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO
Sky Sport 252 e NOW
- CROTONE-TRAPANI
Sky Sport 253 e NOW
- POTENZA-FOGGIA
Sky Sport 254 e NOW
- CITTADELLA-PRO VERCELLI
Sky Sport 255 e NOW
- TORRES-CARPI
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- LATINA-SALERNITANA
Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
- RAVENNA-ASCOLI
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- SAMBENEDETTESE-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 254 e NOW
- PONTEDERA-PERUGIA
Sky Sport 255 e NOW
- GIUGLIANO-SIRACUSA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- BENEVENTO-SORRENTO
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- LECCO-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- LUMEZZANE-RENATE
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Ore 20.30
- ALBINOLEFFE-INTER U23
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport 253 e NOW
- ALCIONE MILANO-PRO PATRIA
Sky Sport 254 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255 e NOW