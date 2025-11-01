Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la 12esima giornata del girone C di Serie C.

Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 12esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il l’Audace Cerignola è in programma per sabato 1° novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Audace Cerignola Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Audace Cerignola-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla 12esima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 1° NOVEMBRE

Ore 14.30

  • AREZZO-CAMPOBASSO
    Sky Sport 251 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23
    Sky Sport 252 e NOW
  • TEAM ALTAMURA-COSENZA
    Sky Sport 253 e NOW
  • CASARANO-MONOPOLI
    Sky Sport 254 e NOW
  • PERGOLETTESE-NOVARA
    Sky Sport 255 e NOW
  • PINETO-PIANESE
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • VIRTUS VERONA-TRENTO
    Sky Sport 251 e NOW
  • RIMINI-BRA
    Sky Sport 252 e NOW

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Ore 12.30

  • TRIESTINA-UNION BRESCIA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 259 e NOW
  • LIVORNO-FORLÌ
    Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

  • GUBBIO-TERNANA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 252 e NOW
  • CROTONE-TRAPANI
    Sky Sport 253 e NOW
  • POTENZA-FOGGIA
    Sky Sport 254 e NOW
  • CITTADELLA-PRO VERCELLI
    Sky Sport 255 e NOW
  • TORRES-CARPI
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • LATINA-SALERNITANA
    Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
  • RAVENNA-ASCOLI
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • SAMBENEDETTESE-GUIDONIA MONTECELIO
    Sky Sport 254 e NOW
  • PONTEDERA-PERUGIA
    Sky Sport 255 e NOW
  • GIUGLIANO-SIRACUSA
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

  • BENEVENTO-SORRENTO
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • LECCO-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
  • LUMEZZANE-RENATE
    Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Ore 20.30

  • ALBINOLEFFE-INTER U23
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport 253 e NOW
  • ALCIONE MILANO-PRO PATRIA
    Sky Sport 254 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 255 e NOW

